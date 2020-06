Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

ANTD.VN - Ngày 12-6, Đảng bộ Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Quang, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an huyện Đông Anh đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai toàn diện và đồng bộ các mặt công tác với nhiều sáng tạo, đổi mới, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu công tác đề ra, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế, không để xảy ra các vụ phạm tội nghiêm trọng. Công tác điều tra phá án nhanh chóng, kịp thời, thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt. Trong 5 năm vừa qua, Công an huyện đã điều tra khám phá 570/737 vụ phạm pháp hình sự, đạt 77,34%; trọng án khám phá 19/18 vụ đạt 105%.

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện Đông Anh đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, PCCC và CNCH trên địa bàn. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đã có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, đổi mới...

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an huyện Đông Anh đã có 1.162 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 76 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng; 5 năm liền Công an huyện Đông Anh đều đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua 5 năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu”.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Công an huyện Đông Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Công an huyện Đông Anh trọng nhiệm kỳ tới, trong đó cần nâng cao chất lượng công tác nắm và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động tham mưu các giải pháp về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; Tấn công mạnh tội phạm liên quan hoạt động “bảo kê”, cho vay nặng lãi,và các loại tội phạm nghiêm trọng khác...

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng, nhân rộng và xây dựng các mô hình, chuyên đề hay về phòng chống tội phạm. Quan tâm đẩy mạnh hoạt động của lực lượng Công an xã, tạo nền tảng vững chắc cho công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Trần Thanh Tùng được Đại hội tín nhiệm cao, bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an huyện; Thượng tá Nguyễn Quang An, được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện Đông Anh.