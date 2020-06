ANTD.VN - Ngày 16-6, Đảng bộ Công an huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu tại Đại hội

Cùng dự còn có đồng chí Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đặng Văn Triều – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức và đại diện một số Phòng nghiệp vụ CATP.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và CATP Hà Nội, Đảng bộ CAH đã bám sát, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII.

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ CAH đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt được những kết quả to lớn, quan trọng. Đảng uỷ CAH đã làm tốt chức năng tham mưu. Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu CATP giao, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 76,6 (Nghị quyết giao đạt trên 70%), trọng án đạt 100%, đồng thời trực tiếp tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường ổn định, lành mạnh, bình yên góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng, hậu cần có nhiều tiến bộ; hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát thực hiện hiệu quả của Đảng uỷ CAH và các Chi uỷ chi bộ được tăng cường; vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng được thực hiện rõ; tổ chức bộ máy được kiện toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất, chất lượng công tác được nâng lên, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, được cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp đánh giá cao và nhân dân tin tưởng. Hàng năm, Đảng bộ CAH phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Đại tá Nguyễn Hồng Ky chúc mừng Đại hội Đảng bộ CAH Mỹ Đức với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên; quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ CAH Mỹ Đức

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Hồng Ky yêu cầu Đảng bộ CAH Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XI; Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và trước mắt tập trung bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các hội nghị cấp cao ASEAN…

Các Đại biểu Đảng bộ CAH Mỹ Đức tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ động tham mưu với Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và CATP các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn ANTT, TTATXH; giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm; Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ Đảng chính quyền và tổ chức thực hiện tốt các nội dung phát động phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm, đồng thời củng cố, đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng Công an xã tạo nên nền tảng vững chắc cho công tác ANTT cơ sở. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng CAH Mỹ Đức được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ CAH

“Sau Đại hội này, Đảng uỷ CAH Mỹ Đức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, các chuyên đề để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra”, Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Lãnh đạo CATP Hà Nội và Huyện uỷ, UBND huyện Mỹ Đức tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ CAH Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ CAH Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Bình – Trưởng CAH Mỹ Đức được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ CAH; đồng chí Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh – Phó trưởng CAH được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.