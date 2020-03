Giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội

ANTD.VN - Một trong những phương hướng, nhiệm vụ của Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đặt ra tại Đại hội Đảng bộ CAQ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 là thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quận Bắc Từ Liêm có vị trí là cửa ngõ phía Bắc Thủ đô với nhiều tiềm năng, đa dạng về truyền thống văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng. Từ khi được thành lập đến nay, qua gần 6 năm đi vào hoạt động, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, địa bàn không xảy ra những vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.

Thách thức và thuận lợi đan xen

Đại tá Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm khẳng định, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Đảng bộ CAQ luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám CATP, Quận ủy, HĐND, UBND Quận. Nhờ đó, Đảng bộ CAQ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, phát huy trí tuệ tập thể, truyền thống đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, tận dụng tốt những thời cơ thuận lợi, từng bước vượt lên những khó khăn, thử thách, ra sức nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương pháp, biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và lực lượng CAQ nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

Với những chiến công, thành tích đã đạt được, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập, CAQ Bắc Từ Liêm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì

Bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm đối diện với không ít những khó khăn thách thức. Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, địa bàn có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa và tăng dân số cơ học nhanh; đang trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án xây dựng; hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của xã hội. Mặt trái của cơ chế thị trường tiếp tục có những tác động tiêu cực, làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANTT cần phải giải quyết…, là những thách thức lớn đối với nhiệm vụ của lực lượng Công an nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Trước tình hình đó, Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm đã chủ động nắm tình hình, phát huy vai trò lãnh đạo về mọi mặt công tác Công an, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra. Theo đó, ANTT được đảm bảo, bảo vệ vững chắc hệ thống chính trị, bảo đảm an toàn cuộc sống của nhân dân. Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm; ngăn chặn có hiệu quả tội phạm có tổ chức và không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành.

Tháng 6-2019, trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm xảy ra một vụ bắt, khống chế con tin. Ngay lập tức cấp ủy, chỉ huy CAQ đã hội ý và nhanh chóng có mặt, chỉ đạo các tổ công tác sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con tin, khống chế đối tượng gây án. Nhìn những gương mặt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt sáng lên sự tin tưởng đối với từng CBCS tham gia “trận đánh”, mới thấu hiểu được vai trò lãnh đạo của cấp ủy đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. “Công tác Đảng giữ vai trò nòng cốt, nhưng phải gắn với chuyên môn. Những buổi họp triển khai công tác cũng là những buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong mỗi cơ sở Đảng của CAQ Bắc Từ Liêm” - Đại tá Lê Đức Hùng khẳng định.

Cấp ủy, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm trực tiếp chỉ đạo, cùng CBCS - CAQ khống chế đối tượng bắt giữ con tin

Đảng ủy Công an Quận đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, tập trung quản lý con em chấp hành pháp luật, quản lý các đối tượng chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tại xã, phường, thị trấn; người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý đối tượng trọng điểm, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm phát sinh.

Từ những cách làm cụ thể của CAQ Bắc Từ Liêm, hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội hàng năm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá cao đạt khoảng 80% trung bình/ năm; khám phá trọng án đạt tỷ lệ 100%. Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, CAQ đã tập trung bắt giữ, xử lý số vụ vi phạm năm sau cao hơn năm trước; thường xuyên rà soát, đấu tranh với số đối tượng mua bán trái phép trên địa bàn; quản lý người nghiện, số đối tượng có biểu hiện ngáo đá để phòng ngừa trọng án. Đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, môi trường...

Các năm từ 2015 đến 2019, CAQ đều đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, được UBND thành phố Hà Nội tăng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và đều được bình xét đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Luôn tiến về phía trước

Đại tá Lê Đức Hùng nhìn nhận, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, có thể xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn phạm tội mới gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ quốc tế như tội phạm có tổ chức, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia và quốc tế; quy mô, tính chất và thủ đoạn hoạt động sẽ ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, mức độ chống đối sẽ quyết liệt hơn.

Mặt trái của quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển công nghệ thông tin cũng sẽ làm nảy sinh những phức tạp mới trong công tác quản lý xã hội về ANTT. Áp lực về tăng dân số và các loại phương tiện tham gia giao thông, cùng với những hạn chế về ý thức chấp hành luật giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị, làm cho tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, vi phạm về PCCC sẽ tiếp tục xảy ra. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp...

Từ những nguyên nhân trên đặt ra cho Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm các nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, để đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đó là, tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy CAQ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đi đôi với điều chỉnh, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ;

Chú trọng công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; Chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của thành phố kiểm tra, xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT kết hợp với tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành của người dân, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới văn minh, hiện đại;

Chỉ đạo tập trung nguồn lực hoàn thành việc xây dựng trụ sở CAQ và Công an 13 phường; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả lĩnh vực công tác nhằm tạo sự đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của CAQ Bắc Từ Liêm.