Giữ hè thông, đường thoáng, trật tự xuyên suốt những ngày Tết

ANTD.VN - “Giữ gìn giao thông thông thoáng và đảm bảo an ninh trật tự xuyên suốt những ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để người dân yên tâm khi đi lại” - đây là mục tiêu được Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai đặt ra đối địa bàn lúc nào cũng bị đè nặng về áp lực ùn tắc giao thông vì gắn liền với 2 bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát…

Lực lượng chức năng chốt trực tại cổng bến xe Giáp Bát

Gọn trong, sạch ngoài

Theo Thượng tá Lê Văn Thắng, thời điểm cuối năm cũng là dịp tội phạm gia tăng hoạt động, CAQ Hoàng Mai đã triển khai các tổ công tác tăng cường kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, chèo kéo khách... quanh khu vực các bến xe trên địa bàn. Do vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, CAQ Hoàng Mai cũng khuyến cáo người dân nên vào bến mua vé, yêu cầu các nhà xe, lái xe taxi, xe “ôm”... tuân thủ quy định, không bắt khách hay dừng đỗ sai quy định quanh khu vực các bến xe, gây mất TTATGT.

Theo chân các chiến sỹ CSGT-TT-CĐ, CAQ Hoàng Mai, mới thấy hết được “sức nóng” về trật tự trong những ngày cao điểm cuối năm này. Điểm quay đầu trên đường Kim Đồng (ngã 3 Kim Đồng - Giải Phóng), mỗi ngày “gánh” hơn 1.000 lượt xe khách, xe buýt từ bến xe Giáp Bát. Đây là điểm quay đầu xe nhằm tránh ùn tắc giao thông, tuy nhiên lợi dụng là tuyến phố nội đô, không cắm biển hạn chế tốc độ nên một số nhà xe cố tình chạy với tốc độ “rùa bò” để đón khách. “Chính vì không được cắm biển hạn chế tốc độ tối thiểu nên lực lượng công an rất khó xử lý lái xe vi phạm. Nhiều khi chúng tôi đi bộ theo xe khách cả quãng đường để nhắc nhở, yêu cầu lái xe đi nhanh mà họ vẫn chây ỳ” - Trung tá Vũ Đức Toàn, Đội trưởng CSGT-TT-CĐ chia sẻ.

Tại bến xe Giáp Bát, những ngày này, Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam luôn ứng trực 100% quân số làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân về nghỉ lễ an toàn. Cùng với đó, tại các tuyến đường chính quanh khu vực bến xe, lực lượng CSGT, CSTT, Thanh tra giao thông Hà Nội đã được tăng cường, căng mình làm việc.

“CBCS làm nhiệm vụ hướng dẫn xe vào vị trí đón trả khách đúng nơi quy định, không để ùn tắc, không để hiện tượng lôi kéo tranh giành khách, ép giá, hạn chế mức thấp nhất hiện tượng chủ các phương tiện dừng đỗ xe trước cửa bến để đưa đón khách, người nhà, gây ùn tắc giao thông. Đồng thời kiên quyết xử lí các trường hợp dừng, đỗ trên đường xe xuất bến, chạy vòng vo ngoài bến. Các tổ công tác tăng cường kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, chèo kéo khách...” - Trung tá Hoàng Đăng Phong, Trưởng trạm Cảnh sát bến xe phía Nam cho biết.

Dồn lực phòng ngừa ùn tắc, kéo giảm tai nạn

Thời điểm cuối năm 2019, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã gia tăng tình trạng ùn tắc, vi phạm giao thông. Do đó, ngay từ thời điểm này, cùng phối hợp với các đơn vị CATP, lực lượng CSGT Thủ đô cũng đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, huy động nhiều lực lượng, có phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.

“Để đảm bảo TTATGT trong dịp cuối năm, đơn vị luôn sẵn sàng những phương án, kế hoạch cụ thể đối với địa bàn giáp ranh, các tỉnh giáp ranh để đảm bảo việc đi lại của người dân cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội được thông suốt” - Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT chia sẻ.

Bên cạnh đó Phòng CSGT luôn duy trì 55 cụm loa tuyên truyền tại 55 nút giao thông trọng điểm, làm tốt công tác chỉ huy giao thông ở 361 nút giao thông trọng điểm, 15 tuyến quốc lộ và 6 tuyến trung tâm ra vào thành phố, đồng thời đẩy mạnh các tổ tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến đường, huy động tối đa lực lượng để phòng ngừa ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn trong những ngày cuối năm.

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT cho biết thêm, năm 2019 là năm thành công của lực lượng “liên quân” 141. Với việc tăng cường 15 tổ công tác 141 không chỉ giúp thành phố bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà qua kiểm tra xử lý vi phạm sẽ kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng lợi dụng quá trình tham gia giao thông của nhân dân để phạm tội. “Lực lượng mạnh trải đều ở tất cả các tuyến, các địa bàn sẽ góp phần phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông những tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020”, Thượng tá Dương Đức Hải khẳng định.

Ứng dụng công nghệ để xử lý vi phạm

Thời điểm cuối năm, áp lực người và phương tiện hoạt động giao lưu, buôn bán, vận chuyển hàng hóa tại địa bàn Thủ đô sẽ tăng cao. Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động trong việc bố trí các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, ngay tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô. Và chính từ những cuộc gọi điều khiển từ trung tâm này sẽ góp phần rất hiệu quả chống ùn tắc và đảm bảo ATGT địa bàn Hà Nội.

“Năm 2019 là năm bản lề cho năm 2020 và những năm tiếp theo, chúng tôi tiếp tục ứng dụng công nghệ, thừa hưởng cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Áp dụng khoa học công nghệ trong góc độ quản lý trật tự an toàn giao thông đang được đơn vị triển khai trên mọi phương diện. Tại Phòng CSGT đã có trung tâm hệ thống tín hiệu đèn giao thông trang bị camera giám sát trên các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến đường xuyên tâm. Ngoài việc phát hiện các sự cố, tai nạn giao thông để kịp thời bố trí lực lượng đến xử lý và xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông, thì đây cũng sẽ là những “tai mắt” hữu hiệu để chúng tôi xử lý các vi phạm liên quan đến xe khách quanh các tuyến đường vành đai khu vực bến xe, nhất là trong dịp cuối năm này. Vi phạm đối với xe khách thường là vi phạm về tốc độ tối thiểu. Do vậy qua hình ảnh từ camera, CSGT sẽ lập biên bản xử lý, không chỉ đối với lái xe khách mà còn cả với chủ xe theo đúng quy định của pháp luật”, Thiếu tá Đào Việt Long nói.

Thông qua việc xử lý vi phạm giao thông, lực lượng chức năng cũng sẽ phát hiện những hành vi phạm pháp. Số lượng người, phương tiện và hàng hóa lưu thông dịp Tết là rất lớn, do đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung phát hiện, xử lý những trường hợp phạm pháp hình sự, các vụ vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm…