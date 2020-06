Giữ bình yên địa bàn từ vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

ANTD.VN - Xác định một trong những yếu tố đảm bảo ANTT trên địa bàn là không xuất hiện những nguy cơ đến từ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang có trong dân, Công an xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi người dân giao nộp, góp phần giữ bình yên địa bàn.

Công tác tuyên truyền của Công an xã Dương Liễu đã có tác dụng tích cực, được người dân sống trên địa bàn đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Đại úy Phạm Quang Long, Trưởng Công an xã Dương Liễu cho hay, ngay từ những ngày đầu Công an thành phố Hà Nội phát động cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã đã tiến hành rà soát, trực tiếp gặp gỡ, vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân trong các khu dân cư tự giác giao nộp, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Vỏn vẹn có 8 CBCS, vừa qua những ngày cao điểm chống dịch Covid-19, các anh lại tiếp tục chia thành từng tổ công tác, mỗi bộ phận một việc, tổ thì lập danh sách điều tra cơ bản, tổ đến tận nhà dân để vận động tuyên truyền. Không phải gia đình nào cũng đồng tình với những người Công an chính quy vừa về đảm nhận chức danh Công an xã được vài tháng...

Công an xã Dương Liễu đã vận động nhân dân giao nộp nhiều dao, kiếm, súng cồn tự chế

“Không được lần 1 thì lần 2, kiểu 'mưa dầm thấm lâu' nên người dân cũng bước đầu ý thức được sự nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chúng tôi cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp nếu có. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, từng bước kiềm chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” - chỉ huy Công an xã Dương Liễu cho hay.

Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Sau thời gian vận động, những tín hiệu vui đầu tiên đã đến khi ngày 15-5, anh Nguyễn Phi Đại, trú tại thôn Chùa Đồng, xã Dương Liễu đã đến Công an xã Dương Liễu giao nộp 4 dao, kiếm. Theo tường trình của anh Đại, sáng 15-5, anh từ nhà đi đến thôn Hòa Hợp để thăm vườn. Trên đường đi, anh Đại nhìn thấy một bao tải dứa lớn bỏ ở ngang đường. Qua vết rách trên bao, anh nhìn thấy có lưỡi dao nên đã mở ra xem, phát hiện có 4 con dao, kiếm. Nghĩ đến những lời tuyên truyền của Công an xã Dương Liễu, anh Đại đã mang số dao, kiếm này đến thẳng điểm giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đặt tại trụ sở Công an xã Dương Liễu.

Một số dao, kiếm, súng cồn tự chế người dân giao nộp cho Công an xã Dương Liễu

Trước đó, vào sáng 14-5, anh Nguyễn Viết Huy, trú tại thôn Chàng Chợ, xã Dương Liễu trong khi đi ngoài đường đã nhìn thấy một túi nilon màu đen, lộ ra lưỡi kiếm đã mở ra xem, phát hiện bên trong có 2 kiếm tự chế và cũng mang về giao nộp cho cơ quan công an.

Mới đây, ngày 25-5, anh Nguyễn Tiến Sơn, trú tại thôn Chàng Chợ trong khi đi làm vườn đã phát hiện thấy một đoạn ống nhựa bên bờ ruộng. Anh Sơn nghi ngờ là súng tự chế nên đã để lên yên xe máy rồi tiếp tục đi làm vườn. Khi về nhà, một số người hàng xóm cho anh biết đây là súng cồn tự chế. Nhận thức việc tàng trữ vũ khí thô sơ là vi phạm pháp luật, hơn nữa trong dịp này, lực lượng Công an xã đang vận động giao nộp nên anh Nguyễn Tiến Sơn đã mang đến Công an xã Dương Liễu để giao cho cơ quan công an.

Dương Liễu là một làng nghề truyền thống chuyên chế biến nông sản. Nhiều năm trở lại đây, các hộ gia đình ở xã có đời sống kinh tế tương đối ổn định, nhưng cũng không thể tránh được mặt trái của sự phát triển. Ông Phí Đình An, Chủ tịch UBND xã Dương Liễu nhìn nhận, với những việc làm cụ thể, vận động tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Dương Liễu đã góp phần phòng ngừa các vụ giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm, chặn đứng những cuộc ẩu đả của các nhóm thanh niên mới lớn có thể xảy ra trên địa bàn.