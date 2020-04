Giọt máu nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân

ANTD.VN - Chiều 8-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) “Hành trình giọt máu nghĩa tình”.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ phát động. Cùng dự có PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương...

Ngay sau lễ phát động đến toàn lực lượng CAND, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã tham gia hiến máu

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ngày 07/4 gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vì một xã hội khoẻ mạnh và nhân văn, vì sức khoẻ cộng đồng và sức khoẻ chính mình, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, ngoài việc tiếp tục thực hiện các Công điện, Mệnh lệnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng CAND cũng cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội; đồng thời với nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người.

Tất cả lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi Công an địa phương phấn đấu tình nguyện hiến hơn 1.000 đơn vị máu, trong đó riêng Công an thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mỗi đơn vị hiến 5.000 đơn vị máu, đặc biệt chú trọng nhóm máu khan hiếm…

Với phương châm hành động: “Lực lượng CAND - Hành trình giọt máu nghĩa tình” và mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND là những chiến sĩ tiên phong, đi đầu hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp và đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của những cán bộ, chiến sĩ CAND đã tham gia hiến máu tình nguyện và khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, góp sức chung tay vì sức khoẻ của nhân dân…

Cán bộ, chiến sỹ tham gia hiến máu tại lễ phát động

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê đã chuyển lời cảm ơn của của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Y tế tới lãnh đạo Bộ và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND. Nghĩa cử cao đẹp kịp thời của lực lượng Công an đã giúp người bệnh, giúp các thầy thuốc có thêm nguồn máu trong giai đoạn khó khăn này.

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị: Văn Phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tham gia hiến máu; và đã thu được 200 đơn vị máu cho Viện Huyết học - truyền máu Trung ương.