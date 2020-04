Giọt hồng trao đi, nghĩa tình ở lại

Thượng tá Vũ Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm phát biểu hưởng ứng ngày hội

Ngay từ 7h sáng, hàng trăm CBCS - CAQ Nam Từ Liêm đã tập trung tại trụ sở CAQ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có các đồng chí là chỉ huy CAQ. Việc tổ chức hiến máu tình nguyện được tổ chức quy củ, phối hợp nhịp nhàng với Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

Các đồng chí trong Ban chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm tham gia hiến máu tình nguyện

Do số lượng CBCS đông, nên được tổ chức theo nhiều khung giờ đảm bảo khoảng cách giữa các CBCS trong thời gian xếp hàng chờ đợi. Các CBCS tham gia hiến máu đều được kiểm tra thân nhiệt, nghiêm túc chấp hành việc rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong thực hiện quy trình hiến máu.

Hàng trăm CBCS - CAQ Nam Từ Liêm đã hưởng ứng chương trình

Phát biểu hưởng ứng, Thượng tá Vũ Anh Dũng, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm nêu rõ, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có tác động tiêu cực đến các mặt kinh tế - xã hội, trong đó số lượng máu dự trữ trong các ngân hàng máu khan hiếm, báo động, nhất là nhóm máu A, O.

Hành động hiến máu ngày hôm nay nhằm phát huy tinh thần yêu nước, yêu thương con người, đẩy mạnh phong trào hiến máu trong CBCS của đơn vị, vận động họ và người thân tham gia hiến máu nhân đạo, vừa để kiểm tra sức khỏe của bản thân và đóng góp ý nghĩa trong cộng đồng xã hội.

Nhiều chị em phụ nữ cũng nhiệt tình hưởng ứng phong trào "Giọt máu nghĩa tình"

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” do CATP Hà Nội phát động hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm là cuộc vận động lớn trong năm 2020 và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CATP nói chung, CAQ Nam Từ Liêm nói riêng, thể hiện trách nhiệm lớn lao của lực lượng Công an nhân dân, ý thức chính trị sâu sắc đối với Tổ quốc, Đảng, ngành Công an.

Trong sáng 26-4, chương trình “Giọt máu nghĩa tình” tổ chức tại CAQ Nam Từ Liêm đã thu được 290 đơn vị máu.

Những hình ảnh trong ngày hội hiến máu tình nguyện tại trụ sở CAQ Nam Từ Liêm: