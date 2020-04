Giỗ Tổ nhắc nhở về đoàn kết, đồng lòng

Các y bác sĩ, cán bộ nhân viên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM xếp thành hình ngôi sao hy vọng nhằm truyền đi thông điệp Chung sức, vững tâm, vượt qua đại dịch

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương từ ngàn đời trở thành tiếng nói chung, là sự tự ý thức về nguồn cội của các thế hệ người Việt. Ngày lễ giỗ Tổ năm nay cũng nằm trong dòng chảy lịch sử của dân tộc hàng nghìn đời. Điều trùng hợp đặc biệt khi đây cũng là khoảng thời gian cách ly toàn xã hội vì dịch bệnh Covid-19 đang đe dọa không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Dịch dã, tai ương là điều chẳng ai muốn xảy ra, nhưng đã xảy ra. Để vượt qua thử thách đầy nguy nan, khó khăn khắc nghiệt này đòi hỏi sự quyết tâm đoàn kết, đồng lòng rất lớn từ chính chúng ta. Tất cả người Việt trên toàn thế giới đều là đồng bào, là người trong một nước, cùng một Tổ, chung cội, chung giàn. Quan hệ ruột thịt đó đã đem lại tâm lý yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, thủy chung với nhau, cùng tồn tại và phát triển bền lâu, tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Cũng chính sức mạnh đoàn kết đã đưa dân tộc ta lên đỉnh vinh quang của lịch sử, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 có thể hình dung như một “cơn bão thảm khốc” quần thảo, tàn phá khắp toàn cầu với mức độ mà lãnh đạo nhiều nước trên thế giới coi nó là thảm họa kể từ sau Thế chiến thứ hai. Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thông điệp của mình đã kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài “hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động”; đồng thời tin tưởng “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”.

Tưởng nhớ đến các vị tiên liệt dựng nước cũng đồng thời có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau dựng nước và giữ nước. Đây cũng là mong muốn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết và khái quát thành chân lý của dân tộc và của thời đại: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Những ngày này, nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm gia đình. Cuộc sống muôn nơi dẫu có khó khăn, vất vả của 15 ngày cách ly toàn xã hội - đợt cao điểm để hành động quyết liệt và khẩn trương phòng ngừa dịch Covid-19. Có không ít mâm cơm gia đình giản dị ở đất Tổ đúng ngày mùng mười tháng Ba đủ đầy các món ăn truyền thống của người Việt, được dâng cúng các Vua Hùng thể hiện lòng thành kính tri ân tổ tiên đặt nền móng ban đầu cho cuộc sống muôn dân. Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 và yêu cầu cách ly toàn xã hội, hoạt động trọng tâm trong ngày giỗ Tổ là dâng mâm cơm lễ tại các gia đình trong toàn tỉnh Phú Thọ. Mâm cơm cúng Tổ không thể thiếu bánh chưng, bánh giày và cơm tẻ đều gắn với biểu trưng sinh sôi nảy nở của thời đại Hùng Vương.

Từ năm 2012, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Văn hóa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không phải là một tôn giáo mà là một đạo hiếu được hun đúc qua hàng ngàn năm và tạo ra sức mạnh tinh thần quật cường được truyền từ đời này qua đời khác, giúp người Việt luôn chiến thắng mọi nghịch cảnh, đồng thời tạo ra giá trị cốt lõi, phẩm hạnh của người Việt.

Dịch bệnh Covid-19 hiện tại cũng là một nghịch cảnh, thách thức đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của dân tộc Việt để vượt qua và chiến thắng. Và chỉ có sự đoàn kết, đồng lòng mới mong có được xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước bình an, phát triển vững mạnh, hùng cường.

Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng

Khu di tích lịch sử Đền Hùng sáng 2-4 (tức 10-3 Âm lịch)

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; trong hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự hoạt động có hiệu quả của Quốc hội; sự đổi mới và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đất nước ta từ một nước nghèo nàn, bị tàn phá sau các cuộc chiến tranh, đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Các lĩnh vực xã hội, chăm lo cho con người đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị, chủ quyền quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế được mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước được tăng lên; vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những biến động phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực, những hạn chế từ nội tại của nền kinh tế và những diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, của tình hình dịch bệnh; đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trước anh linh các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, chúng con xin hứa: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, ra sức rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông. Nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa đất nước phát triển, làm rạng danh cơ đồ dân tộc. Chúng con nguyện đoàn kết một lòng xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu mạnh, chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo lăng miếu tổ tiên, để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn; đất nước hòa bình, giàu mạnh, hùng cường; nhân dân ấm no, hạnh phúc; cả nước vượt qua được những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cầu mong Thánh Tổ phù hộ, độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh; dịch bệnh Covid-19 sớm được ngăn chặn, đẩy lùi, không bùng phát, lan rộng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng bào và nhân dân cả nước. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, cuộc sống an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi mãi một lòng bảo vệ vẹn toàn non sông, gấm vóc; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp; muôn dân đời đời thịnh trị; hương khói Tổ tiên, phụng thờ Lăng Tổ.

"Xin Tổ Vương vạn thế anh linh

Giúp cháu con trăm điều chỉ vẽ"

Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020,

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang (đọc tại Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sáng 2-4-2020, tức mùng 10 tháng Ba năm Canh Tý)