Giáo phận Hưng Hóa chúc Tết Công an Hà Nội

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội long trọng tiếp đoàn Giám mục Giáo phận Hưng Hóa và các thành viên trong đoàn.

Nhân dịp năm mới Xuân Canh Tý 2020, ngài Vũ Tất chúc mừng lãnh đạo và toàn thể CBCS - CATP Hà Nội dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Vui mừng thông báo đến Trung tướng Đoàn Duy Khương các hoạt động tôn giáo trong năm vừa qua, ngài Vũ Tất cảm ơn Công an Hà Nội nói chung, Công an thị xã Sơn Tây nói riêng, đã tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo của giáo phận Hưng Hóa, cũng như các hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng của bà con công giáo được diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, an toàn và thành công.

Giám đốc CATP Hà Nội tiếp Đoàn Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đến chúc mừng Xuân mới Canh Tý 2020

Thay mặt Ban Giám đốc CATP và toàn thể CBCS Công an Thủ đô, Trung tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn ngài Giám mục Vũ Tất và các thành viên trong đoàn đã dành thời gian thăm, chúc Tết CBCS - CATP Hà Nội.

Người đứng đầu CATP bày tỏ cảm ơn chân thành Tòa Giám mục và bà con giáo dân giáo phận Hưng Hóa trong năm qua đã phối hợp giúp đỡ CATP Hà Nội làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Giám mục, tu sỹ và bà con giáo dân giáo phận Hưng Hóa vui xuân Canh Tý 2020 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.