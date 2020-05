Giảm tai nạn, ý thức chấp hành pháp luật giao thông chuyển biến rõ nét

Công tác kiểm tra, nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm được Công an huyện Gia Lâm triển khai khép kín trên các tuyến đường

Việc không riêng của Cảnh sát giao thông

Như nhiều đơn vị, địa bàn khác thuộc Công an Hà Nội, từ trung tuần tháng 5 đến nay, lực lượng CSGT – TT Công an huyện Gia Lâm đang tập trung triển khai Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, theo chỉ đạo xuyên suốt từ Cục CSGT (Bộ Công an) đến Công an thành phố. “Kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý; đó là những nhiệm vụ thường xuyên, đặc thù của CSGT, song lần này, mỗi cán bộ chiến sỹ trong Đội đều ý thức được tính chất của đợt Tổng kiểm soát. Kế hoạch không chỉ phòng ngừa tai nạn, xử lý vi phạm, mà quan trọng là chấn chỉnh – nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật giao thông đối với người dân, nhất là sau thời điểm dịch bệnh Covid-19 đã không còn quá phức tạp”, Trung tá Đỗ Văn Quang nhìn nhận.

Trước khi triển khai Kế hoạch, Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm đã cụ thể hóa từng yêu cầu đối với các đội nghiệp vụ, chứ không riêng lực lượng CSGT-TT. “Vi phạm giao thông sẽ bị phát hiện, ngăn chặn, nhắc nhở xử lý ngay từ các lỗi nhỏ. Trường hợp vi phạm như người điều khiển phương tiện mà sử dụng chất kích thích, ma túy; hay dấu hiệu các thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, cơ quan điều tra sẽ lập tức vào cuộc”, Thượng tá Hoàng Xuân Trường – Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm nhấn mạnh, và thông tin: “Kế hoạch Tổng kiểm soát cũng đã được triển khai rộng khắp đến các xã, thị trấn trên địa bàn; để tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc. Chí ít cũng thực hiện được yêu cầu quan trọng, là công tác tuyên truyền đến tận thôn, xóm, từng hộ gia đình”.

Mục tiêu khác được Công an huyện Gia Lâm đặt ra trong thời gian triển khai Kế hoạch, đó là thông qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển ma túy, hàng lậu, hàng cấm…

Chuẩn chỉ trong mọi quy trình

Căn phòng nhỏ ngay sát phòng trực ban Công an huyện Gia Lâm, buổi trưa ngày cuối tháng 5, dù không hẹn trước, nhưng chúng tôi vẫn gặp được cán bộ chuyên trách công tác thống kê xử lý phương tiện vi phạm của Đội CSGT-TT: Thượng úy Bùi Thế Lực. Tuy nhiên, phải sau 2 lần gõ cửa, chúng tôi mới “kéo” được người chiến sỹ trẻ ấy rời mắt khỏi chồng hồ sơ, biên bản xử lý vi phạm dày cộp trên bàn.

Thống nhất từ trước “quan điểm” với ban chỉ huy đội, chúng tôi ghi nhận những lỗi chính của các phương tiện vi phạm bị xử lý trong 15 ngày của đợt cao điểm: không đội mũ bảo hiểm; đi sai phần đường; đi vào đường cấm, đi vào đường ngược chiều…Chiếm phần lớn phương tiện bị xử lý là mô tô, xe máy; và thấy rõ qua phân tích các lỗi bị lập biên bản, đa phần đều là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trong tập hồ sơ trên bàn làm việc của Thượng úy Lực, chiếm không ít là những trang – sổ nhật ký hàng ngày của các tổ công tác. Điều này đã được chỉ huy Công an huyện Gia Lâm quán triệt kỹ trước khi toàn lực lượng Công an huyện triển khai Kế hoạch: mỗi ca – tổ phải báo cáo rõ tuyến đường làm việc trong ngày; ghi chép chi tiết các trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý; quá trình tiếp xúc với người dân phải giữ nghiêm tác phong, lễ tiết; đặc biệt, phải giải thích rõ và cảm ơn vì sự hợp tác của chủ phương tiện với lực lượng chức năng.

Khen thưởng, nhân rộng những cá nhân, tổ công tác lập thành tích trong quá trình làm việc, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ sai phạm; điều này cũng đã được ban chỉ huy Công an huyện thống nhất rõ đối với các đội, tổ công tác trước khi thực hiện Kế hoạch tổng rà soát. Thống nhất về nhận thức; nghiêm túc trong cách làm; bài bản ở từng phương án, kế hoạch…Nỗ lực và kết quả của Kế hoạch tổng rà soát sẽ được Công an huyện Gia Lâm nối dài trên “mặt trận” đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị suốt năm 2020.