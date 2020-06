Giám đốc nhà xuất bản Thông tấn phải "nghiêm túc rút kinh nghiệm"

ANTD.VN - Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT-TT) yêu cầu Giám đốc nhà xuất bản (NXB) Thông tấn phải “nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế” trong công tác xuất bản tại đây.

NXB Thông tấn chưa tự tìm tòi nhiều nguồn tài liệu giá trị cao

Cục Xuất bản, In và phát hành vừa có kết luận thanh tra tại NXB Thông tấn. Theo đó, đoàn thanh tra xác định NXB Thông tấn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động, cần được khắc phục.

Cụ thể, công tác điều hành của Giám đốc NXB chưa thật phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản. Trong tổng số 44 xuất bản phẩm được kiểm tra, Giám đốc NXB đã giao cho Phó Tổng biên tập Phùng Thị Mỹ trực tiếp chịu trách nhiệm nội dung 4/44 xuất bản là không thực hiện đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng biên tập tại Khoản 2 Điều 18 Luật Xuất bản.

Ngoài ra, Giám đốc NXB đã ủy quyền và chấp nhận 9/35 hợp đồng liên kết xuất bản xuất bản phẩm do chi nhánh NXB Thông tấn tại TP Hồ Chí Minh đứng ra giao kết và đóng dấu của chi nhánh là không thực hiện đúng quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 18 Luật Xuất bản.

Đáng chú ý, về hoạt động xuất bản, mặc dù NXB Thông tấn được cơ quan chủ quản bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động, đảm bảo lương cho lãnh đạo, biên tập viên, nhân viên và có điều kiện rất thuận lợi trong bối cảnh nhiều nhà xuất bản khác phải tự chủ, nhưng tỷ lệ xuất bản phẩm tự xuất bản của NXB Thông tấn rất thấp, chiếm tỷ lệ 0,89% năm 2019. Nếu tính số xuất bản phẩm lần đầu thì chỉ có 01/449 xuất bản phẩm, chiếm tỷ lệ 0,22%.

“NXB chưa chủ động khai thác, đầu tư kinh phí mua bản quyền để xuất bản các tác phẩm, tài liệu có giá trị cao trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Hoạt động xuất bản của NXB Thông tấn phụ thuộc nhiều vào việc đặt hàng của cơ quan chủ quản, việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước và phụ thuộc chủ yếu vào đối tác liên kết”- kết luận nêu rõ.

Ngoài ra, theo kết luận này, NXB Thông tấn còn nhiều sai sót trong công tác tổ chức biên tập bản thảo, soạn thảo, lưu giữ hồ sơ, tài liệu; Ghi sai thông tin về đối tác liên kết trên xuất bản phẩm thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong quản lý liên kết; phát hành xuất bản phẩm khi chưa nộp lưu chiểu; Chưa có biện pháp kiểm soát của đối tác liên kết in, liên kết phát hành xuất bản phẩm nên dẫn đến tình trạng đối tác liên kết đã không nộp bản in hoàn chỉnh của 100 xuất bản phẩm liên kết dạng lịch bàn, lịch tờ của năm 2019 để Nhà xuất bản nộp lưu chiếu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

NXB Thông tấn cũng ký hợp đồng liên kết in 6 xuất bản phẩm với cơ sở in không có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 195/2013/NĐ-CP; Quảng cáo thực phẩm trên xuất bản phẩm… vi phạm Luật Quảng cáo.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành quyết định xử phạt vi phạt hành chính đối với NXB Thông tấn. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc NXB Thông tấn phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản quy định tại Điều 18 Luật xuất bản; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, khai thác các tác phẩm, tài liệu có giá trị đế phục vụ tốt nhiệm vụ xuất bản. Đồng thời, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế nêu trên.