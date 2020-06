Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đối thoại với đoàn viên thanh niên, hội viên Phụ nữ

ANTD.VN - Ban Thường vụ Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị giao lưu, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh; và tuyên dương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.