Giám đốc Công an Hà Nội tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia

ANTD.VN - Chiều nay (6-8), Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng thuộc CATP đã tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Indonesia, do ngài Ibnu Hadi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia dẫn đầu đến thăm và làm việc.

Ngài Ibnu Hadi - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội

Thay mặt Ban Giám đốc và cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhiệt liệt chào mừng ngài Ibnu Hadi - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia đã đến thăm và làm việc với Công an thành phố.

Trong không khí trang trọng và ấm áp, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã thông tin, trao đổi với ngài Ibnu Hadi cùng đoàn công tác, về vai trò, đóng góp quan trọng, hiệu quả của Công an Hà Nội trong việc đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô; qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Công an Hà Nội và sứ quán nói riêng, cũng như hai đất nước Việt Nam và Indonesia. Đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội bày tỏ và tin tưởng với truyền thống tốt đẹp được vun đắp, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng tích cực, phát triển toàn diện.

Đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp trách nhiệm giữa Công an Hà Nội và Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh mục tiêu hai bên cùng hướng đến, là để Hà Nội mãi mãi trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn trong lòng bạn bè quốc tế.

Ngài Đại sứ Ibnu Hadi chân thành cảm ơn Giám đốc Công an Hà Nội đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời trân trọng gửi lời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung vừa được Bộ Công an bổ nhiệm giữ vị trí quan trọng, Giám đốc CATP Hà Nội. Ngài Đại sứ mong muốn mối quan hệ giữa hai cơ quan sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia.