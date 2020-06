Giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

ANTD.VN - Sáng 25-6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội cùng dự hội nghị quan trọng này.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương dự hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, hội nghị được tổ chức tại thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đất nước vừa qua giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, đang nỗ lực thực hiện cho được mục tiêu “kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa quyết tâm duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống của nhân dân.

Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá hoạch định những vấn đề quan trọng nhất, những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ; báo cáo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an 6 tháng cuối năm 2020; kết quả triển khai một số mặt công tác như: cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; thực hiện cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; bố trí Công an xã chính quy và một số báo cáo chuyên đề quan trọng khác...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự CAND Việt Nam

Đồng thời, hội nghị cũng sẽ tập trung thảo luận nhằm thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, những yêu cầu cấp bách cần giải quyết từ nay đến hết năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị triển khai ngay sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo những vấn đề lớn tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương (ngày 22-6) vừa qua; Đồng thời cũng nhìn nhận và đánh giá hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trưng ương lần thứ VI, đánh giá thực hiện những việc cần làm tiếp, quyết liệt để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của cả nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lập thành tích thiết thực chào mừng 75 năm ngày thành lập lực lượng CAND chiến đấu xây dựng và trưởng thành, cũng như kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị

Khẳng định, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, bám sát các chuyên đề hội nghị đã nêu, tập trung đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập và những thách thức đang đặt ra đối với công tác từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.