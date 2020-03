Giai đoạn 2 phòng dịch Covid: Trận đánh quyết định!

Phải nhận thức rõ nguy cơ trong 2 tuần tới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với quận Bắc Từ Liêm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ghi nhận, 2 quận đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Trong quá trình thực hiện có nhiều sáng tạo, chủ động, hiệu quả. Quận Bắc Từ Liêm vận động người dân hoãn tiệc liên hoan 46 đám cưới chuyển thành hình thức báo hỷ hoặc chỉ tổ chức liên hoan trong nội bộ gia tộc để đảm bảo an toàn. Quận Nam Từ Liêm chủ động tuyên truyền đến người nước ngoài; các cơ sở tôn giáo trên địa bàn không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng dịch...

Chủ tịch UBND TP nêu rõ, giai đoạn 1 phòng chống dịch, thành phố và các quận đã làm rất tốt, không để dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên giai đoạn 2, thành phố có 26 ca, trong đó 21 ca từ bên ngoài vào. Dẫn chứng việc Singapore chỉ sau một thời gian ngắn hiện đang có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Phải nhận thức được nguy cơ của 2 tuần tới là thời gian quyết định khi dịch bệnh có diễn biến hết sức phức tạp, virus có nhiều biến thể... cần liên tục cập nhật thông tin để có biện pháp tuyên truyền, ứng phó phù hợp với thực tiễn”.



Chủ tịch UBND TP cũng cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế, các vấn đề xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tác động đến tất cả các quốc gia, từ đó gia tăng nguy cơ bất ổn về an sinh xã hội, an ninh trật tự... Vì vậy, cần có đánh giá cụ thể với các biện pháp giảm thiểu thiệt hại.

Dứt khoát không để y tá, bác sĩ tuyến đầu bị lây nhiễm

Về việc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp liên quan đến nhập cảnh từ ngày 6 đến 21-3 phải được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, Chủ tịch UBND TP nêu rõ: “Thủ tướng cho biết, đây là trận đánh quyết định. Chúng ta phải xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể đến từng tuyến. Bác sĩ đi đầu, công an, quân đội đi tuyến hai. Đặc biệt, phải chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, dứt khoát không để y tá, bác sĩ tuyến đầu bị lây nhiễm”.



Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu, trong công tác tuyên truyền phải có sự thay đổi để người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm. Các đơn vị tuyên truyền đến mọi người, nhất là các em học sinh, không được đánh giá 1 sao với các ứng dụng phục vụ họp trực tuyến trên kho ứng dụng của Apple vì sẽ làm gián đoạn ứng dụng, ảnh hưởng đến quá trình điều hành của Chính phủ và thành phố.

Liên quan đến phản ánh của 2 quận về việc một số vật tư y tế như khẩu trang y tế, quần áo chống dịch, CloraminB, nhiệt kế điện tử... không có đơn vị cung cấp do không còn hàng và nếu còn thì giá thành cao, khó mua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện được quyền mua sắm trực tiếp theo các quy định của pháp luật, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.



“Chúng ta cũng nên khuyến cáo các cửa hàng không quan trọng thì nên tạm đóng cửa để phòng dịch, giờ này có mở cũng không ai mua, giới trẻ nên hạn chế ra khỏi nhà. Thành phố sẽ xem xét cắt giảm các chuyến xe buýt. Cần thực hiện tốt các khuyến cáo thì công tác phòng dịch sẽ đỡ vất vả hơn” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.