Ghi nhớ công lao những người chiến sỹ Công an hy sinh vì Tổ quốc

ANTD.VN - Với tinh thần tưởng nhớ, biết ơn những liệt sỹ Công an Thủ đô đã hy sinh vì Tổ quốc, sáng 23-7, cán bộ chiến sỹ Cụm Thi đua số 1 CATP Hà Nội đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm các đơn vị thuộc khối An ninh, trong đó Phòng Quản lý Xuất - Nhập cảnh là đơn vị Cụm trưởng và Phòng Ngoại tuyến là đơn vị Cụm phó.

Theo Đại tá Hoàng Văn Chính, Trưởng phòng Quản lý Xuất - Nhập cảnh, đây là hoạt động nhằm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân những hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô. Đồng thời cũng là dịp giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về lịch sử hào hùng của lực lượng Công an Thủ đô, để mỗi CBCS nhất là thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an ninh xã hội giai đoạn hiện nay.

Phút mặc niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô của CBCS Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đại tá Hoàng Văn Chính thay mặt CBCS Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội khẳng định: Trải qua chặng đường 75 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Thủ đô đã khắc vào Sử vàng những Trang hào hùng, oanh liệt. Song có cuộc chiến đấu nào mà không mất mát, hy sinh... bao người con ưu tú của Công an Thủ đô đã dũng cảm, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thành kính thắp nén tâm nhang lên anh linh các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

“Sự hy sinh, những chiến công của các anh đến hôm nay và vọng mãi đến mai sau như một thiên hùng ca bất tử. Máu đào của các anh đổ xuống, làm xanh thêm mảnh đất Việt Nam, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Vinh quang ấy thuộc về những anh hùng liệt sỹ! Vinh quang ấy thuộc về Tổ quốc Việt Nam có những người con bất tử!” - đại diện Cụm thi đua số 1 xúc động bày tỏ.

CBCS Cụm thi đua số 1 CATP tham quan Bảo tàng CATP Hà Nội

Là lớp người đang kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, tại lễ dâng hương, CBCS Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội nguyện đem hết sức mình sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ khó khăn nhất, gian khổ nhất theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của nhân dân Thủ đô, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi nhà.

Trong sáng 23-7, sau lễ dâng hương, dâng hoa, CBCS Cụm thi đua số 1 đã tham quan Bảo tàng Công an Thành phố Hà Nội.