GDP quý I-2020 chỉ tăng 3,82% do ảnh hưởng của Covid-19

GDP quý I-2020 tăng trưởng 3,82%

Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình kinh tế- xã hội quý I-2020. Theo đó, GDP quý I-2020 chỉ tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn 2015-2020, đây là năm có GDP quý I tăng thấp nhất.

Cụ thể, năm 2016, GDP quý I tăng 5,48%l năm 2017 tăng 5,15%, năm 2018 tăng 7,45% và năm 2019 tăng 6,82%.

Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu là phòng chống và dập dịch, hy sinh lợi ích kinh tế để bảo đảm tính mạng và sức khỏe của người dân thì nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng, không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm cho thấy hiệu quả trong chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để đẩy lùi dịch bệnh, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,08% (đóng góp 0,2% vào mức tăng trưởng chung); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,15% (đóng góp 58,4%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,12%, tuy đạt mức tăng không cao nhưng vẫn đóng vai trò là động lực chính của tăng trưởng kinh tế quý I năm nay; khu vực dịch vụ tăng 3,27% (đóng góp 41,4%), trong đó các ngành dịch vụ thị trường như: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,69%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,19%.

Trên góc độ sử dụng GDP quý I/2020, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,07% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư tăng 2,92% (cùng kỳ năm trước tăng 7,22%); tích lũy tài sản tăng 2,20%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,59%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,05%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2020 giảm 0,72% của. So với tháng trước có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất.

CPI bình quân quý I-2020 tăng 5,56% so với bình quân cùng kỳ năm 2019; CPI tháng 3-2020 tăng 0,34% so với tháng 12-2019 và tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2019. Lạm phát cơ bản bình quân quý I-2020 tăng 3,05% so với bình quân cùng kỳ năm trước.