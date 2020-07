Gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân liệt sỹ

Trung tá Phạm Hải Thắng, Trưởng Công an quận Ba Đình phát biểu tại buổi gặp mặt, tặng quà thương binh và thân nhân liệt sỹ nhân kỉ niệm 73 năm ngày thương binh - liệt sỹ

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Phạm Hải Thắng, Trưởng Công an quận Ba Đình bày tỏ, ghi nhận và tri ân công lao đóng góp to lớn của các thương - bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua: “Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc tăng cường công tác chăm sóc, thương bệnh, binh và gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, Công an quận Ba Đình đã triển khai nhiều kế hoạch trong đó nhiệm vụ gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình thân nhân liệt sỹ và các thương bệnh, binh” - Trung tá Phạm Hải Thắng phát biểu.



Cũng theo chỉ huy Công an quận Ba Đình, ngoài việc thường xuyên thăm hỏi động viên, tặng quà gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ vào những ngày lễ lớn, đơn vị đã chủ động có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa.

Theo đó, trong thời gian qua, Công an quận Ba Đình đã rà soát và Báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố về việc xây 3 nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ trên địa bàn quận, trong đó với nghĩa cử cao đẹp mỗi CBCS đã ủng hộ 1 ngày lương để hoàn thành xong 3 ngôi nhà khang trang trao tặng các gia đình đúng dịp này.

Đồng chí Trưởng Công an quận Ba Đình cũng mong muốn thời gian tới, toàn thể CBCS trong đơn vị tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.