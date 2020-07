Gần dân, trọng dân và hướng phục vụ nhân dân tốt nhất

ANTD.VN - Bên lề Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công an 6 tháng cuối năm 2020 của Công an Thành phố Hà Nội sáng 7-7, phóng viên Báo ANTĐ đã ghi nhận nhiều ý kiến, cách làm hay, sáng tạo của đội ngũ Công an cấp cơ sở nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần giữ gìn bình yên của Thủ đô.

Tham mưu xử lý vấn đề rác thải nông thôn, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe nhân dân

Sau 6 tháng được phân công làm Trưởng Công an xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Ban chỉ huy đơn vị đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH và Đảng ủy, UBND xã Tiền Phong, cùng với sự quan tâm, đùm bọc và giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân. Đây là sự động viên hết sức to lớn của các cấp chính quyền, người dân với lực lượng Công an chính quy hoạt động trên địa bàn xã.

Ngay sau khi về nhận nhiệm vụ làm Trưởng Công an xã, tôi đã cùng với tập thể đơn vị tập trung công tác điều tra cơ bản, rà soát, phân loại tất cả những đối tượng nằm trong diện quản lý để có phương án, kế hoạch đấu tranh; phát động và chuyên sâu hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác tuần tra, tuyên truyền người dân các biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh các biện pháp tham mưu với Đảng ủy, UBND, chính quyền xã các mặt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, Ban chỉ huy Công an xã còn đề xuất với chính quyền cơ sở quan tâm, giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải nông thôn. Hiện Tiền Phong là một xã với nhiều làng nghề. Công nghệ thu gom, xử lý rác thải còn nhiều bất cập, hạn chế, điều này phát sinh những nguy cơ tiềm ẩn mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe cho nhân dân, chúng tôi tập trung tuyên truyền cho mọi người dân nâng cao ý thức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Lực lượng Công an cũng đẩy mạnh việc xử lý đối với những hành vi vi phạm về môi trường, bên cạnh vi phạm pháp luật khác, đảm bảo cho vùng nông thôn xã Tiền Phong được an toàn, trong lành, sạch đẹp.

Trung tá Tạ Huy Giang, Trưởng CAX Tiền Phong, huyện Thường Tín thông tin kết quả 6 tháng đảm bảo ANTT trên địa bàn xã



Coi trọng công tác vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm

Nằm ở trung tâm quận Đống Đa, địa bàn phường Nam Đồng được đánh giá luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn phường không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị luôn được đảm bảo. Để làm được việc đó, Ban chỉ huy CAP Nam Đồng đã thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Đống Đa và Đảng ủy, UBND phường Nam Đồng, nhất là đối với các mặt công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT.

Cùng với đó, CAP Nam Đồng đã chủ động, tích cực thực hiện công tác vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, coi đây là biện pháp quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thực hiện công tác này, Ban chỉ huy CAP Nam Đồng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Cảnh sát khu vực đến từng hộ dân vận động, thuyết phục và hướng dẫn người dân cách thức cung cấp tin tức liên quan đến ANTT cho lực lượng Công an, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc phát hiện hoạt động tội phạm, kịp thời báo cho CAP tập trung xử lý.

Cũng trong 6 tháng vừa qua, CAP Nam Đồng đã thu được nhiều nguồn tin liên quan đến ANTT, TTĐT, TTATGT và VSMT của nhân dân sống trong và ngoài địa bàn cung cấp, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc không để phát sinh phức tạp. Hiện CAP Nam Đồng cùng với các đơn vị khác đang tập trung hoàn thành yêu cầu thu thập dữ liệu dân cư quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội.

Thiếu tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng CAP Nam Đồng, quận Đống Đa

Tuần tra khép kín địa bàn là “vũ khí” sắc bén trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, Ban chỉ huy CAP Tân Mai luôn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai và phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ bảo vệ dân phố, dân phòng, tự quản và các ban, ngành, đoàn thể của phường.

Ngay từ đầu năm 2020, để thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Ban chỉ huy CAP Tân Mai đã tổ chức cho cán bộ chiến sỹ CAP thực hiện nhiều biện pháp công tác đảm bảo ANTT, chú trọng công tác tuần tra, khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm.

Bằng cách làm cụ thể, khoa học và với tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công các loại tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2020, CAP Tân Mai đã giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, không để xảy ra các hoạt động phức tạp về tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác.

Trong quá trình thực hiện công tác tuần tra, nhiều gương mặt cán bộ chiến sỹ và đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng phường Tân Mai đã nêu gương sáng, được các tầng lớp nhân dân và cán bộ cơ sở tin yêu, cảm phục.

Trung tá Trần Quang Nhất, Trưởng CAP Tân Mai, quận Hoàng Mai