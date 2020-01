Động viên, chia sẻ với gia đình 3 cán bộ công an hy sinh tại Đồng Tâm

ANTD.VN - Ngày 21-1, Công đoàn CATP đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 3 cán bộ chiến sỹ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 9-1-2020.

Liên đoàn Lao động Hà Nội và Công đoàn CATP thăm hỏi, động viên thân nhân Đại tá Nguyễn Huy Thịnh

Dẫn đầu đoàn, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các liệt sỹ, đồng thời nhấn mạnh :”Sự hy sinh của các cán bộ chiến sỹ là tổn thất to lớn của lực lượng công an nhân dân, gia đình, người thân và đồng chí, đồng đội. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng mong gia quyến 3 cán bộ, chiến sĩ công an cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống”.

Đoàn chia sẻ với mẹ liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân

“Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân là tấm gương sáng, nguồn động lực để Cán bộ, chiến sỹ Công an học tập, noi theo, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó”, Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội chia sẻ.

San sẻ nỗi đau với gia đình Đại úy Phạm Công Huy

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Hà Nội và Công đoàn CATP đã tặng quà hỗ trợ 3 gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.