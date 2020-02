Đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa bệnh dịch do virus Corona

Tính đến ngày 4-2, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý 13 hiệu thuốc, cá nhân kinh doanh khẩu trang y tế có hành vi không niêm yết giá bán, nâng giá cao gấp nhiều lần...

Vận động hiệu thuốc cung ứng khẩu trang cho người dân

Theo Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hoạt động tăng giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona, Công an quận Thanh Xuân đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường tăng cường phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus Corona gây ra để đầu cơ, trục lợi”.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh tại chợ thuốc Hapulico

Theo đó, tại 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân, Cảnh sát khu vực phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát địa bàn, tổ chức tuyên truyền vận động các chủ cửa hành kinh doanh thiết bị y tế bán khẩu trang, không “găm hàng” nâng giá nhằm trục lợi. Cùng với đó, đối với các cửa hàng cố tình “chặt chém” giá khẩu trang sẽ bị lập biên bản xử lý theo quy định.

Tại chợ thuốc Hapulico, lực lượng An ninh, Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường đã làm việc với Ban Quản lý chợ thuốc phát các thông báo liên quan đến dịch viêm phổi cấp do virus Corona, tuyên truyền đến các chủ hiệu thuốc bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường tổ chức ứng trực, chốt để trực tiếp giám sát đối với các hiệu thuốc khi có hoạt động nhập khẩu trang, sẽ yêu cầu bán ngay cho người dân để đảm bảo nhu cầu sử dụng và bình ổn thị trường.

Đối với những cơ sở kinh doanh có hành vi “găm hàng”, lực lượng chức năng xử lý, đồng thời trực tiếp phối hợp với hiệu thuốc phát phiếu cho người dân xếp hàng mua khẩu trang đúng giá niêm yết.

Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm

Tính đến ngày 4-2, các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã phối hợp phát hiện và lập biên bản xử lý đối với 13 hiệu thuốc, cá nhân có hành vi không niêm yết giá, nâng giá bán khẩu trang nhiều lần.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình tại chợ thuốc Hapulico, ở số 1 phố Nguyễn Huy Tưởng và một số cửa hàng thuốc xung quanh, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện hiện tượng nhiều cửa hàng, cá nhân “găm hàng”, nâng giá bán gấp 3-5 lần giá so với ngày thường. 1 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn (loại hộp 50 chiếc) được bán với giá 250.000 đồng (giá ngày thường khoảng 50.000 đồng); nước rửa tay sát khuẩn có cồn loại 500ml giá 300.000 đồng (ngày thường giá khoảng 100.000 đồng).

Lực lượng An ninh Công an quận Thanh Xuân xử lý một số chủ cửa hàng kinh khẩu trang "chặt chém" khách hàng

Mới đây, Đội An ninh Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 tổ chức trinh sát, phát hiện một quầy ở chợ thuốc Hapulico có hoạt động bán khẩu trang y tế tăng giá cao.

Cụ thể, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại quầy thuốc số 446, hiệu Sơn Bảo Đường (trong chợ thuốc Hapulico) đang bán 2 hộp khẩu trang kháng khuẩn do Việt Nam sản xuất loại 4 lớp/ 50 chiếc/ hộp với giá 270.000 đồng/ hộp, không niêm yết giá bán. Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện thu giữ thêm 90 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cũng trong thời điểm này, cơ quan công an đã phát hiện 2 cá nhân là Nguyễn Thị T (SN 1986, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Thị L.A (SN 1986, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đang bày bán rong trước cổng chợ thuốc khoảng 30 hộp khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất với giá là 200.000đồng/ hộp 50 chiếc.

Tại địa bàn phường Kim Giang, Công an phường đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý một cửa hàng thuốc bán “đội giá” khẩu trang y tế gấp nhiều lần. Trước đó, khoảng 12h20 ngày 1-2, Công an phường Kim Giang tiến hành kiềm tra hành chính tại nhà thuốc Thiện Tâm, địa chỉ ở ngõ 64 đường Kim Giang, phường Kim Giang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nữ nhân viên làm việc trong cửa hàng đang bán cho khách 1 hộp khẩu trang y tế loại 4 lớp với giá 250.000 đồng/ 25 chiếc, tức 10.000 đồng/ chiếc. Được biết, thường ngày loại khẩu trang này được bán với giá khoảng 2.000 đồng/ chiếc. Công an phường Kim Giang đã mời nữ nhân viên bán hàng về trụ sở để tiến hành làm việc theo quy định.

Chiều 1-2, liên ngành Đội QLTT số 12, Công an quận Thanh Xuân và Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại “chợ thuốc” Hapulico. Nội dung kiểm tra tập trung chính vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng hóa và hóa đơn chứng từ liên quan đến mặt hàng là khẩu trang; việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết...

Kết quả, đoàn liên ngành đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi “Không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định”, đối với Công ty CP phát triển thương mại dược phẩm Hồng Phúc; Công ty TNHH thiết bị y tế Linh San và Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Thùy An.

Một cá nhân là ông Lê Mạnh Cường, quầy thuốc số 446, bị lập biên bản xử lý 2 lỗi “Kinh doanh hàng lậu” và “Không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định”.

Theo Chỉ huy đội Quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường Hà Nội: “Trong những ngày tới, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tuyên truyền, đôn đốc, giám sát và yêu cầu các tổ chức, cá nhân ở “chợ thuốc” Hapulico tuân thủ nguyên tắc: hàng hóa (khẩu trang, nước rửa tay) nhập về phải bán trong thời gian sớm nhất và đúng với giá những ngày chưa có dịch bệnh do virus Corona gây ra”.