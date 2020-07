Đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao

ANTD.VN - Nhằm hạn chế tối đa cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đồng thời đúc kết kinh nghiệm từ các vụ cháy nổ trong thời gian qua, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp phòng cháy

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã biểu dương kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời nhấn mạnh, sau khi nghe báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cho thấy, toàn lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp về công tác PCCC, CNCH, kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn, nổi lên trong công tác PCCC & CNCH.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, phân loại, đánh giá mức độ an toàn PCCC từ các cơ sở, đề xuất triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm ngăn chặn cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như nhà chung cư, nhà cao tầng, các cơ sở tập trung đông người, khu công nghiệp…

Thực hiện nghiêm chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị lớn diễn ra trên địa bàn cả nước trong 6 tháng đầu năm 2020, bảo đảm tuyệt đối an toàn cháy, nổ tại các cơ sở trọng điểm về kinh tế, chính trị của đất nước; kịp thời tham gia chữa cháy và CNCH nhiều vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố, qua đó góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn sự cố gây ra.

Với vai trò tham mưu về công tác phòng, chống cháy, nổ, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã tham mưu với Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật PCCC; hoàn thiện việc xây dựng và báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những thành tích mà lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cũng như phong trào Toàn dân PCCC giai đoạn 2015 - 2020.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cần chú trọng công tác tham mưu chiến lược, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và công tác PCCC, trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật PCCC” và Kế hoạch số 247/KH-BCA-C07 ngày 12/6/2020 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu sớm, kịp thời để Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC” trong thời gian tới… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về PCCC...

Phát huy phương châm 4 tại chỗ

Trước tình hình diễn biến cháy nổ có nhiều tiềm ẩn, phực tạp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý công tác PCCC & CNCH phải lấy phòng ngừa là chính; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân PCCC & CNCH, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC & CNCH.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân tặng các cá nhân thuộc Cục Cảnh sát PCCC & CNCH

Để chủ động hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy đồng thời nâng cao kỹ năng thoát nạn cho người dân cũng như công tác sẵn sàng ứng trực, chiến đấu, lực lượng cứu hỏa cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp, tác chiến liên vùng để khi xảy ra các vụ cháy lớn, cháy lan, cháy nghiêm trọng kịp thời ứng phó.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác phòng cháy rừng, lực lượng cứu hỏa cần xây dựng các quy trình, kịch bản, phương án huy động, kỹ chiến thuật PCCC rừng ngay tại cơ sở. Đồng thời, giải pháp bền vững như tăng cường công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng về PCCC & CNCH; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong xu thế kinh tế phát triển, công nghiệp phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 1.490 vụ cháy tại cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông. Thiệt hại do cháy gây ra làm chết 42 người, bị thương 86 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 336,65 tỷ đồng. Xảy ra 160 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 756 ha rừng. Xảy ra 19 vụ nổ, làm 06 người chết, bị thương 25 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã thực hiện hàng trăm vụ CNCH trong đám cháy và trực tiếp tổ chức CNCH 521 vụ do sự cố, tai nạn. Tổ chức hướng dẫn thoát nạn hàng nghìn người; trực tiếp cứu được 256 người; tìm được 200 thi thể người bị nạn bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý…

Với những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 1 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất.

Bộ Công an, các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các địa phương trao Bằng khen tặng 71 tập thể, 354 cá nhân và hàng trăm tập thể, cá nhân đã được nhận Giấy khen của Cục do có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Ngoài ra, nhiều đơn vị đã nhận được Thư cảm ơn của chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức về thành tích trong công tác, trong các hoạt động an sinh xã hội.