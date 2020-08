Đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch Covid 19 tại địa bàn cơ sở

ANTD.VN - Những ngày qua, khi dịch Covid - 19 có diễn biến phức tạp trở lại, lực lượng công an cơ sở của quận Thanh Xuân, Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, khẩn trương phòng chống dịch bệnh.

Cùng với việc tuyên truyền người dân áp dụng các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, Công an quận Thanh Xuân đang tích cực rà soát địa bàn để phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép, người đi từ vùng dịch về địa bàn để theo dõi, kiểm tra "test" nhanh Covid - 19...

Lực lượng Công an cơ sở rà soát người người nước ngoài sinh sống trên địa bàn

Bám địa bàn, rà soát người liên quan đến vùng dịch

Những ngày cuối tháng 7-2020, những thông tin đầu tiên về dịch Covid - 19 bùng phát trở lại tại TP Đà Nẵng khiến người dân cả nước lo lắng. Trước đó, gần 100 ngày cả nước không phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid - 19 trong cộng đồng, đã tạo môi trường bình thường cho các hoạt động kinh tế, vui chơi, giải trí và du lịch. Dịch bùng phát cũng là lúc nỗi lo truy vết F0 trong cộng đồng.

Tại Hà Nội và các tỉnh thành của cả nước, nhiều người dân đã đến du lịch tại Đà Nẵng có nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm Covid - 19. Ngay khi thành phố Hà Nội có các thông báo đầu tiên về việc khai báo y tế các trường hợp từng di chuyển đến Đà Nẵng, lực lượng công an cơ sở đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc.

Công an quận Thanh Xuân tuyên truyền người dân phòng ngừa dịch Covid - 19

Tại quận Thanh Xuân, lực lượng Cảnh sát khu vực của 11 phường cùng các nhân viên y tế tỏa "đi từng ngõ, gõ từng nhà" rà soát các trường hợp người dân có lịch sử tiếp xúc, đi từ vùng dịch về địa bàn. Cùng với đó, các CBCS tích cực tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế thường xuyên. Đối với các trường hợp người dân đi từ vùng có dịch về sẽ được khai báo y tế, theo dõi và cách ly tại nhà.

Đến 4-8, lực lượng chức năng đã rà soát và thống kê trên địa bàn quận Thanh Xuân có 5.361 trường hợp người dân có lịch sử di chuyển đến Đà Nẵng. Trong đó có 3.799 trường hợp này đã được kiểm tra y tế, test nhanh kết quả âm tính. Người dân có nguy cơ nhiễm dịch bệnh, được cách ly tại nhà để phòng ngừa dịch.

Tăng cường phòng dịch bệnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp khẩn ngày 31-7, về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19, Công an quận Thanh Xuân đã yêu cầu các đơn vị, cán bộ chiến sỹ thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung. Trong đó, công an các phường chủ động làm việc, yêu cầu cam kết dừng hoạt động bắt đầu từ 0h ngày 1-8 với các quán bar, karaoke, quán nước vỉa hè...

Cùng với đó tuyên truyền rộng rãi các nhà hàng, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chung cư, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, bố trí nước sát khuẩn tay ở nơi ra vào, phát hiện và thông báo các trường hợp di chuyển từ vùng dịch và tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh dịch.

Nắm chắc người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn, chủ động kiểm tra các nhà cho thuê trọ, khách sạn, nhà nghỉ thường xuyên có người nước ngoài tạm trú. Kịp thời phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, tính đến ngày 3-8, có 1.903 người nước ngoài đang tạm trú, làm việc sinh sống tại địa bàn quận Thanh Xuân, thuộc 26 vùng lãnh thổ tạm trú trên địa bàn, trong đó có 125 người Trung Quốc. Công an quận đã tích cực tuyên truyền các cơ sở lưu trú nếu phát hiện trường hợp người nước ngoài không có visa, có dấu hiệu nhập cảnh trái phép cần nhanh chóng thông báo cho Công an quận xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng quận, phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã tiến hành kiểm tra, tuyên truyền người dân, cơ sở kinh doanh thực hiện đúng theo Chỉ đạo của thành phố về việc dừng hoạt động 20 quán karaoke, 221 quán trà đá, quán nước vỉa hè, nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện giãn cách. Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát địa bàn để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, bán quá giá hòng trục lợi đối với các mặt hàng thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu khác.

Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với các lực lượng kiểm tra 5 địa điểm kinh doanh, tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 4 cơ sở quầy thuốc tại chợ thuốc Hapulico, Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Vina Townl VN với số tiền 8,25 triệu đồng về lỗi “Vi phạm nhãn hàng hóa, niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa gian lận về thời hạn sử dụng (mặt hàng khẩu trang)”.

"Trong thời gian tới, Công an quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai nhiều biện pháp công tác, góp phần cùng người dân phòng chống, đẩy lùi dịch Covid - 19" - Trưởng Công an quận Thanh Xuân nhấn mạnh.