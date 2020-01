Đồng bộ các biện pháp kéo giảm phạm pháp hình sự

ANTD.VN - Ngày 9-1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019, triển khai công tác năm 2020...

Năm 2019, các đơn vị nghiệp vụ trong Công an quận Đống Đa đã chủ động phối hợp với các ban - ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, vận động các gia đình quản lý, giáo dục cảm hóa con em không phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội; quản lý đối tượng tù tha, đặc xá trở về địa phương.

Đồng chí Đặng Việt Quân, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 9 cán bộ chiến sỹ Công an quận Đống Đa

Căn cứ vào việc nghiên cứu các thủ đoạn của tội phạm, Công an quận Đống Đa đã tổ chức 4 tổ tuần tra ban ngày và 10 tổ tuần tra ban đêm vào các ngày trong tuần, tập trung chủ yếu tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn giáp ranh để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý tội phạm.

Nhờ có sự triển khai đồng bộ nhiều biện pháp của lực lượng Công an quận (CAQ), tỷ lệ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa đã được kéo giảm. Đơn vị đã điều tra, khám phá 211 vụ phạm pháp hình sự, bắt 295 đối tượng, Triệt phá 5 ổ nhóm mại dâm, bắt 21 đối tượng; 21 ổ nhóm cờ bạc. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy cũng có nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đã điều tra xử lý 274 vụ, 337 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 8,6 kg heroin, 5kg ma túy tổng hợp, 1 kg cần sa…

Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa trao khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cán bộ chiến sỹ

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an quận Đống Đa đã chủ động tăng cường trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và phối hợp với Cảnh sát trật tự giải quyết trật tự đô thị trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện việc bổ sung, đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ hộ khẩu và căn cước công dân. Tổ chức điều tra cơ bản các điểm lắp đặt camera an ninh phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, đề xuất lắp đặt 894 điểm với tổng số 1.921 mắt camera tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức 6 đợt thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tập trung ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán tàng trữ sử dụng các loại pháo.

Các đơn vị của Công an quận Đống Đa đón nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng

Năm 2019, Công an Đống Đa đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo 197 quận những biện pháp, giải pháp cụ thể trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn như: tuần tra xử lý vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông trong cơ thể có nồng độ cồn, ma túy.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Công an quận Đống Đa vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở, danh hiệu Đơn vị quyết thắng, nhiều lượt cán bộ chiến sỹ được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 119 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phong trào, được tặng Bằng khen, Giấy khen, 26 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Việt Quân, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa chúc mừng các thành tích cán bộ chiến sỹ Công an quận đạt được trong năm qua và yêu cầu trong năm 2020, các đơn vị tiếp tục nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp thu sự chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư quận ủy, Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô. Chính vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị xã hội diễn ra trên địa bàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý hộ, đối tượng nhằm phòng ngừa trọng án. Tiếp tục duy trì các tổ tuần tra tại các tuyến - địa bàn. Tổ chức kiểm tra, kiến nghị phòng ngừa tại các ngân hàng, cửa hàng vàng, quỹ tín dụng kết hợp phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản; đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động kinh doanh khí N20… Tăng cường quản lý dịch vụ karaoke, vũ trường và một số ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật. Trước mắt, CAQ Đống Đa tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán 2020, để người dân vui xuân, đón Tết trong bình yên”.