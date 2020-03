Đối tượng trốn truy nã Quốc tế trong mùa dịch Covid-19 xúc động nói lời cảm ơn Công an Việt Nam

ANTD.VN - Bị Hàn Quốc quyết định truy nã Quốc tế, đối tượng sững sờ, lo lắng, hoang mang tột độ khi bị CAP Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện bắt giữ. Tuy nhiên, sau gần nửa tháng bị tạm giữ, từ một đối tượng lừa đảo tinh vi, Lee đã xúc động cảm ơn CAP Trung Hòa về những việc làm, hành động đầy tính nhân văn của những người thực thi pháp luật Việt Nam, để đảm bảo an toàn cho đối tượng người nước ngoài bị truy nã trong mùa dịch Covid-19.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng như Công an các đơn vị khác, CBCS của CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đều ứng trực 100% quân số. Thời gian ghé vội về thăm nhà dù giữa đơn vị với gia đình khoảng cách không quá dài, nhưng đối với các chiến sỹ công an giờ cũng là điều vô cùng xa xỉ. Tất cả dồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở các khu dân cư, cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an.

Phòng dịch Covid-19 cho đối tượng truy nã quốc tế

Đến CAP Trung Hòa trong những ngày này, có lẽ để gặp được Ban chỉ huy đơn vị là điều khó khăn. Chẳng phải họp hành gì nhiều, mà bởi từ chỉ huy đến CBCS trong đơn vị, nhất là số cán bộ CSKV đều lăn lộn, căng mình xuống dưới từng nhà dân để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với người dân, lực lượng Công an, Quân đội, Y tế… mãi là niềm tin, chỗ dựa vững chắc về tinh thần, đặc biệt trong lúc diễn biến về dịch bệnh hiện nay vẫn phức tạp.

Không chỉ phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh, nhiệm vụ công tác Công an cũng luôn được CBCS đặt lên hàng đầu, coi đó là những nhiệm vụ chiến lược, phải giải quyết hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Lee bị Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc phát lệnh truy nã Quốc tế về hành vi lừa đảo

Là một địa bàn tập trung rất nhiều người nước ngoài, trong đó có người Hàn Quốc sinh sống, chính vì lẽ đó công tác quản lý cư trú đối với số người này luôn được CAP Trung Hòa đặt ở vị trí đặc biệt.

Càng khẩn thiết hơn khi những diễn biến của dịch bệnh có liên quan đến người Hàn Quốc, Trung Quốc gia tăng ở các nước. Từ việc sàng lọc và tăng cường quản lý cư trú, CBCS - CAP Trung Hòa đã phát hiện một đối tượng trốn truy truy nã của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Ngày 25-2, CAP Trung Hòa phát hiện Lee Jongwoon, sinh năm 1960, người Hàn Quốc đang tạm trú tại một khách sạn hạng sang trên địa bàn. Lee chính là đối tượng thuộc diện bị Hàn Quốc ra lệnh truy nã Quốc tế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu Won (Hàn Quốc).

Ngay sau khi nắm rõ về đối tượng, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng CAP Trung Hòa cùng tổ công tác của đơn vị đã bất ngờ ập vào khách sạn bắt giữ Lee.

Nửa tháng sau, ngày 10-3, CAP Trung Hòa và CAQ Cầu Giấy phối hợp với dại diện Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng Lãnh sự quán Hàn Quốc đưa đối tượng lên sân bay Nội Bài di lý về Hàn Quốc, để xử lý theo quy định của pháp luật phía bạn.



Nói về lý do 15 ngày sau khi bắt giữ, đối tượng trốn truy nã Quốc tế người Hàn Quốc mới được di lý về nơi cư trú của họ, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng cho biết: "Do đang trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19 nên hạn chế xuất - nhập cảnh, đồng thời để có thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, đối tượng được quản lý và tạm giữ tại trụ sở CAP Trung Hòa.

Trong quá trình tạm giữ, CAP và CAQ Cầu Giấy đã đảm bảo tuyệt đối an toàn và sức khỏe của đối tượng.



Thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ "kép"



“Bắt truy nã không khó bằng việc trông coi đối tượng truy nã trong mùa dịch bệnh”- chỉ huy CAP Trung Hòa cho biết.

Khi được đưa về trụ sở CAP Trung Hòa, ban đầu tâm lý của Lee là hết sức tiêu cực, lo lắng. Thời điểm đó dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc đang bùng nổ dữ dội. Việc cấm bay, ngừng cấp thị thực đối với công dân hai nước cũng khiến cho Lee hoang mang, lo sợ.

Nắm được tâm lý này, Ban chỉ huy CAP Trung Hòa đã báo cáo với Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy và được chỉ đạo tiếp tục tạm giữ đối tượng tại đơn vị, phối hợp với các cơ quan chức năng như Y tế, Đại sứ quán Hàn Quốc…, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng.

Hàng ngày, Ban chỉ huy CAP Trung Hòa cắt cử riêng một nữ cán bộ có nhiệm vụ canh giữ, chăm sóc Lee. Với ngoại ngữ được đào tạo tốt, nữ CSKV của CAP Trung Hòa khá tự tin khi giao tiếp, trò chuyện với Lee. Điều này đã xóa nhòa khoảng cách do bất đồng ngôn ngữ. Từ thái độ lo lắng, hoang mang ban đầu, đối tượng dần chuyển sang an tâm, tâm sự và khai báo thành khẩn những hành vi phạm pháp của mình...

Trước khi bị Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc di lý về nước, Lee (đứng thứ 3 từ trái sang) xúc động nói lời cảm ơn CAP Trung Hòa, CAQ Cầu Giấy đã chăm lo, bảo vệ an toàn cho mình trong mùa dịch Covid-19, bằng tiếng Việt

Cứ sáng sớm và chiều tối, Lee được CAP và nhân viên y tế đo thân nhiệt 2 lần. Rồi những bữa ăn, kể cả giấc ngủ của Lee được CBCS - CAP Trung Hòa thực hiện, đã để lại hình ảnh tốt đẹp về người CAND Việt Nam trong mắt của Lee, khi đối tượng đang là kẻ bị bắt vì trốn truy nã Quốc tế.

"Trước khi lên máy bay theo Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc về nước, Lee xúc động nói lời “cảm ơn” bằng tiếng Việt Nam với CAP Trung Hòa, khuôn mặt đối tượng giàn giụa nước mắt" - Chỉ huy CAP Trung Hòa chia sẻ.

Nói về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng cho biết: "Để phòng chống dịch bệnh này có hiệu quả, những chai nước rửa tay diệt khuẩn do Báo ANTĐ phối hợp với Công ty TNHH Bell Đức trao tặng đã được Ban chỉ huy CAP Trung Hòa bày ở khu vực tiếp dân, các phòng làm việc cho CBCS và người dân đến liên hệ công tác sử dụng. Đối với những CBCS thường xuyên phải đến chỗ đông người, hay xuống nhà dân làm nhiệm vụ, thì chai nước rửa tay diệt khuẩn nhỏ không thể thiếu. Vừa đảm bảo an toàn, nhưng cũng đồng thời là phương tiện để CBCS của đơn vị tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, biết các biện pháp đảm bảo vệ sinh, diệt khuẩn, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Cũng theo đại diện CAP Trung Hòa, những khu vực như khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nơi lưu trú hoặc cơ quan có người nước ngoài tại địa bàn đều được Ban chỉ huy, CBCS - CAP Trung Hòa trực tiếp tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu trong công tác tuyên truyền theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là: Chống dịch như chống giặc; không hoang mang lo lắng cực đoan, nhưng cũng không lơ là, chủ quan, tất cả đảm bảo hiệu quả vừa phòng, chống dịch bệnh, nhưng phải làm tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, góp phần phát triển kinh tế - xã hội…