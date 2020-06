Đổi mới nội dung, lồng ghép phong trào thi đua với hoạt động giáo dục tư tưởng

ANTD.VN - Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, sáng nay 3-6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo...

Hội nghị đã vinh danh 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất, đại diện cho 450 tập thể và cá nhân trong CATP đạt danh hiệu Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của CATP Hà Nội 5 năm qua.

Nêu cao phẩm chất người chiến sỹ Công an nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới nêu rõ, nhìn từ kết quả các mặt công tác của Công an thành phố (CATP) Hà Nội và những phần giao lưu tại hội nghị cho thấy, CATP Hà Nội luôn chứng tỏ là đơn vị đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức lồng ghép với các phong trào khác như “Người tốt, Việc tốt",“CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"... Nhiều nội dung phong trào thi đua đã hướng đến giải quyết các khâu khó, việc mới, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Do đó, đã khích lệ được CBCS nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

Công tác đảm bảo an ninh quốc gia luôn được thực hiện rất chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ; CATP đã huy động lực lượng, cùng với Bộ Công an và các đơn vị bảo vệ thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2; Tiếp tục phát huy, mở rộng hoạt động của các mô hình 141, 142, các tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại 15 bệnh viện lớn; Kế hoạch số 231 về tổ chức điều tra cơ bản công tác quản lý ANTT và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, cá nhân kinh doanh tài chính…

Thiếu tướng Lê Tấn Tới và ông Phạm Huy Giang, Phó trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương tặng hoa và kỷ niệm chương cho các CBCS là điển hình tiên tiến

Thông qua phong trào thi đua, nhiều cá nhân đã vượt qua khó khăn, thách thức, dũng cảm, mưu trí, lập công xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đấu tranh trấn áp tội phạm, trở thành gương "Người tốt, việc tốt" trong CATP. Nhiều cán bộ chiến sỹ nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tụy quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, nêu gương liêm khiết, không nhận hối lộ, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND.

Vinh dự và trách nhiệm người chiến sỹ Công an Thủ đô



Gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua khen thưởng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy các đơn vị cơ sở, nghiệp vụ phải tiếp tục xác định và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, trong đó phải xác định nội dung thi đua trong công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cần được tổ chức phối hợp chặt chẽ với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” , “Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…, để tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, có sức lôi cuốn mạnh mẽ cán bộ chiến sỹ tích cực hưởng ứng tham gia, tạo động lực thức đẩy và nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực của CATP.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân

Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng đề nghị CATP Hà Nội đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp thực hiện phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, lồng ghép với các sự kiện chính trị trong nước và Thủ đô, tạo nên sự phong phú về nội dung và hình thức tổ chức thực hiện.

Nhất là khi tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị cần lồng ghép, đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và của ngành, giúp CBCS luôn nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ đổi mới.

“Sau mỗi đợt thực hiện phong trào thi đua, cần tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, đồng thời phải nghiên cứu, hình thành những cơ chế động viên khen thưởng đảm bảo dân chủ, khách quan, kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an để tuyên truyền, nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi thi đua trong toàn thể CBCS và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” - Thiếu tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

75 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho 450 gương mặt điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020-2025 của CATP Hà Nội

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô rất nặng nề, nhưng vô cùng vinh dự, vẻ vang và bày tỏ tin tưởng với truyền thống anh hùng, lực lượng Công an Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân tin cậy giao phó. Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng cho rằng, các gương điển hình tiên tiến ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với sự tôn vinh của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa vào phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời khẳng định, toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ Công an Thủ đô quyết tâm triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đánh với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Thủ đô anh hùng.