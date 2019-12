Trong không khí trang trọng, các nghệ sĩ – chiến sĩ của Đoàn nghi lễ Công an nhân dân vừa diễu hành vừa biểu diễn phục vụ công chúng Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng người dân thưởng thức những giai điệu hào hùng được thể hiện bởi dàn kèn Những tác phẩm thân quen như: Tiến bước dưới quân kỳ; Hát mãi khúc quân hành; Vì nhân dân quên mình... được thể hiện với âm hưởng hào hùng Mặc dù trời mưa nhưng người dân cùng những du khách thập phương vẫn đứng say sưa theo dõi các tiết mục của đoàn Đây là một buổi biểu diễn rất đặc biệt đối với các cán bộ chiến sĩ thuộc đoàn Nghi lễ Công an nhân dân Giai điệu của sáo Giai điệu của kèn Tiếng trống rộn rã hào hùng Các nữ chiến sĩ xinh đẹp của đoàn nghi lễ Theo chỉ huy Đoàn nghi lễ CAND, kế hoạch tổ chức, tập luyện biểu diễn, diễu hành đường phố nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã được lãnh đạo Bộ Công an duyệt từ nhiều tháng trước đó Những điệu múa với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, ngợi ca Anh bộ đội cụ Hồ, hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ Những dải lụa tượng trưng cho những ngọn lửa đang rực cháy với ý chí quyết tâm Tất cả đều cố gắng kết hợp thống nhất về nội dung như đội hình để đạt tới mức đồng đều nhất Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng người dân đứng ở bên đường theo dõi các tiết mục Đoàn nghi lễ biểu diễn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm Trong 90 phút, các nghệ sĩ – chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân đã biểu diễn xong chương trình Người dân chụp ảnh cùng các nữ chiến sĩ xinh đẹp của đoàn nghi lễ

