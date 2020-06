Đoàn kết, trí tuệ, cùng đưa quận Hoàng Mai ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai, cùng sự đoàn kết, nhất tí, tinh thần chủ động sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy, đảng viên và CBCS, Đảng bộ đã khắc phục nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAQ lần thứ II đã đề ra.

An ninh Quốc gia được giữ vững, ổn định. TTATXH được đảm bảo. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính luôn bám sát chương trình trọng tâm của Bộ Công an, chỉ đạo của CATP Hà Nội và các chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Đại hội Đảng bộ CAQ Hoàng Mai



Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được đảm bảo chặt chẽ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước được tăng cường. Trật tự ATGT, TTĐT, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao.

Đã kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, không có “điểm nóng” về ANTT. Chất lượng công tác điều tra khám phá các vụ án được nâng lên, đảm bảo đúng pháp luật. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85,5%, trọng án đạt 100%. Các chỉ tiêu công tác khác đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAQ lần thứ III đã đề ra, được lãnh đạo CATP Hà Nội, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai cũng như các cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn quận đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hoang Mai chúc mừng Đảng bộ CAQ Hoàng Mai



Phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, các phong trào thi đua “Vì ANTQ” có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; vai trò của các cấp ủy Đảng được nâng cao. Tinh thần tự phê bình, phê bình cũng như nguyên tắc tập trung dân chủ được tăng cường. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, nhất là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy các chi bộ được phát huy.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lãnh đạo đoàn thể quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, phát triển Đảng viên luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã kết nạp 62 quần chúng ưu tú vào Đảng. Từ những kết quả trên, năm 2015, 2019, CAQ được UBND TP Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc”; năm 2016 được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc”. Hàng năm, Đảng bộ được Quận ủy Hoàng Mai đánh giá, xếp loại Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”, trong đó 4 năm là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đồng tình với báo cáo về những mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chính, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Đại hội IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương và chúc mừng kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ CAQ Hoàng Mai.

Đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: cùng với việc nâng cao chất lượng trong xây dựng lực lượng, Đảng bộ CAQ Hoàng Mai cần tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình; kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra bất ngờ, khủng bố, phá hoại; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự bình yên của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh quốc gia, TTATXH trên địa bàn trong mọi tình huống.

Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phát hiện đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm nhất là tội phạm xâm phạm ANQG, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; kiềm chế làm giảm phạm pháp hình sự và trọng án, không để hình thành tội phạm có tổ chức trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đưa công tác đảm bảo ANTT, TTXTGT, văn minh đô thị vào nền nếp....

Sau một buổi sáng làm việc trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CAQ Hoàng Mai là Bí thư Đảng bộ; Thượng tá Nguyễn Văn Ninh là Phó Bí thư Đảng bộ.