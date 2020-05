Đoàn kết, sáng tạo đề ra các giải pháp góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Công an huyện Thường Tín đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra; làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn ANTT, duy trì đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo và thực hiện bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên về công tác đảm bảo ANQG và TTATXH; qua đó giúp tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững ổn định, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, hạn chế mức thấp nhất các vụ trọng án, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Các đại biểu tham gia Đại hội biểu quyết

Trong 5 năm qua, các lực lượng Công an huyện đã điều tra khám phá 368 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 530 đối tượng. Tỷ lệ điều tra khám phá chung các vụ án ở mức cao trên 80%, trong đó khám phá trọng án đạt 100%. Triệt phá 102 ổ nhóm tội phạm hình sự, 3 ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn. Không để xảy ra các vụ án gây thiệt hại lớn về kinh tế, đánh trúng các ổ nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an huyện Thường Tín cũng đã làm tốt công tác quản lý hành chính Nhà nước về trật tự xã hội; hạn chế ùn tắc giao thông cục bộ; huy động đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo thế trận an ninh nhân dân kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân từ huyện đến cơ sở góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Thường Tín

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả tích cực; Đảng bộ Công an huyện 5 năm liền đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Công an huyện các năm đều đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Năm 2016 và 2018 được UBND TP Hà Nội tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ Công an huyện Thường Tín đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Đảng bộ Công an huyện Thường Tín cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm; trước mắt tập trung triển khai Kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng…

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Đảng ủy Công an huyện Thường Tín cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động tham mưu các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại trước hết tập trung cao độ phối hợp phòng chống dịch Covid 19; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự.

Với tinh thần làm việc tích cực, đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2020 - 2025.