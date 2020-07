Việt Nam tham dự Cuộc thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề Đại dịch và an ninh:

Đoàn kết quốc tế để bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của người dân trên thế giới

06:35 04/07/2020 0 Thư Kỳ

ANTD.VN - Tối 2-7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tham dự Cuộc thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về chủ đề "Đại dịch và An ninh” do Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas chủ trì. Phiên họp có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer và Cao ủy Liên minh châu Phi phụ trách Vấn đề Xã hội Amira Elfadil Mohammed.