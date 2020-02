Đoàn kết để vượt qua dịch Covid-19 vì lợi ích của người dân ASEAN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì phiên khai mạc ADMM hẹp

Hợp tác quốc phòng ứng phó dịch bệnh



Tham dự hội nghị có Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Hội nghị có vai trò quan trọng trong việc Định hướng hợp tác cho Năm ASEAN 2020 và chuẩn bị cho Hội nghị ADMM, ADMM+ vào cuối năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu cũng bàn thảo để ra Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Hội nghị ADMM hẹp diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh diễn biến hết sức phức tạp, nhất là sự bùng phát và lan rộng nhanh chóng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19). Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết: Về phía Việt Nam, ngay khi dịch bệnh bùng phát, quân đội đã triển khai một loạt biện pháp theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ứng phó với dịch bệnh. Với vai trò là Chủ tịch Ban Giám đốc Quân y ASEAN 2020, Việt Nam đề xuất các nước thành viên nghiên cứu tổ chức diễn tập, xử lý tình huống ứng phó với dịch bệnh lan truyền ngay trong năm 2020.

Bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc làm việc của các Trưởng Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) ngày 18-2 khi thống nhất ra Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng đối phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, đây là minh chứng cụ thể về sự đoàn kết, quyết tâm và chủ động ứng phó của ASEAN trước các thách thức an ninh chung.

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh thể hiện tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ khủng hoảng và cam kết thực hiện phần việc của mình, đoàn kết cùng nhau vượt qua dịch Covid-19 vì lợi ích của người dân ASEAN. Tuyên bố chung bày tỏ quyết tâm chủ động hợp tác giữa các cơ quan chuyên ngành hữu quan của ASEAN trong việc ứng phó với dịch Covid-19 trên tinh thần đoàn kết của ASEAN, cũng như hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tăng cường gắn kết nội khối ứng phó với những tác động từ bên ngoài

Là Hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng ADMM hẹp có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng hợp tác quốc phòng ASEAN 2020 cũng như chuẩn bị bước đầu cho ADMM, ADMM+ vào cuối năm.

Cho rằng ASEAN vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có sự cạnh tranh của các nước lớn trong khu vực, thách thức về an ninh biển, bao gồm vấn đề Biển Đông, sự nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống, dịch bệnh…, Trưởng đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh, việc bùng phát và lan rộng nhanh chóng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đã đặt ra thách thức chung của cả khu vực, thế giới, không chỉ riêng ASEAN.

Bên cạnh những lo lắng có cơ sở về tính nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, việc phát tán những thông tin chưa qua kiểm chứng xung quanh dịch bệnh này trên mạng xã hội đã gây ra những hiệu ứng tiêu cực cũng như sự hoang mang trong người dân. Thông tin giả mạo trên mạng xã hội cũng đã trở thành một thách thức mà chúng ta phải chung tay ứng phó.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an ninh y tế cho Hội nghị cũng như các hoạt động tiếp theo trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 đồng thời, với vai trò Chủ tịch Ban Giám đốc của Trung tâm Quân y ASEAN trong năm 2020, Việt Nam đề xuất với các nước thành viên tổ chức diễn tập xử lý tình huống ứng phó với dịch bệnh lan truyền ngay trong năm 2020.

Việt Nam cũng đề nghị các nước đối tác với ADMM tăng cường hơn nữa hợp tác nhằm nâng cao năng lực ứng phó của quân y cho các nước ASEAN, đặc biệt đối với việc bảo đảm quân y trong ứng phó với dịch bệnh. Theo Trưởng đoàn Việt Nam, để đối phó với các thách thức trên, ASEAN cần tiếp tục tăng cường sự gắn kết nội khối nhằm tạo sự đồng thuận, sức mạnh tập thể để ứng phó linh hoạt và chủ động với những tác động từ bên ngoài.