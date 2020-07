ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), sáng 25-7, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ 27-7

Vòng hoa của Đoàn đại biểu Đảng ủy công an Trung ương mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".



Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, với lực lượng Công an nhân dân nói riêng; nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã lựa chọn; tiếp tục bảo vệ, phát triển và quán triệt, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương dâng hương, tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ ở đường Bắc Sơn, Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ 27-7

Tiếp đến, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”.

Kính cẩn, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, thế hệ hôm nay nguyện sẽ cống hiến để đền đáp công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ.