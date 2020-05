Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

ANTD.VN - Chiều 19/5/2020, đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cùng đi với Đoàn, về phía Bộ Công an có các đồng chí Thứ trưởng: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy CATƯ.

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh…

Đoàn đại biểu Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Người, dâng lên Người những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND trong rèn luyện, công tác, chiến đấu; thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Diễn văn tại buổi Lễ nêu rõ: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu của nhân dân, đồng thời thực hiện phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng CAND đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Đoàn đại biểu Đảng ủy CATƯ Bộ Công an tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, lực lượng CAND đã khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các mặt công tác công an. Chủ động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động, gây rối an ninh, trật tự; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn, công trình, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách hành chính và hoàn thiện pháp luật được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế. Trong công tác xây dựng lực lượng, lực lượng CAND đã đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái và nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND; thực hiện quyết liệt, đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt” được nhân dân gửi Thư khen, động viên; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại Khu lưu niệm.

Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu nổi bật đã đạt được trong thời gian qua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công kính dâng lên Bác kính yêu.

* Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an đã đến thăm quan Nhà truyền thống Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và dâng hương tại chùa Tứ Giáp, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - nơi đặt trụ sở Công an khu XII từ năm 1946 - 1948, cũng là nơi đón nhận Sáu lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng CAND vào ngày 11/3/1948.

Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống trong khuôn viên Khu lưu niệm.

Bộ trưởng Tô Lâm viết cảm tưởng vào Sổ lưu niệm tại Nhà truyền thống.

Các đại biểu thăm quan Nhà truyền thống Khu lưu niệm.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tại chùa Tứ Giáp.

* Nhân dịp này, thừa ủy quyền đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học Nhã Nam, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao quà tặng Trường Tiểu học Nhã Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng thầy cô giáo và các em học sinh Trường

Tiểu học Nhã Nam