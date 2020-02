Đoàn đại biểu Công an Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020), sáng nay (3-2), đoàn Đại biểu Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đoàn Đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Đoàn Đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những thành quả cách mạng mà Đảng và Bác Hồ mang lại cho non sông đất nước, độc lập tự do, phồn vinh, thế hệ hôm nay nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy, lập nhiều thành tích, chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, Đoàn đại biểu Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, Hà Nội.