Đoàn công tác Cục nghiệp vụ Bộ Công an tặng quà gia đình chính sách huyện Thạch Thất

18:49 31/12/2019 0 Nguyễn Duyên

ANTD.VN -Ngày 31-12, Đoàn công tác của Chi hội Phụ nữ 1, 2 và Đoàn thanh niên Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Chương trình thiện nguyện “Xuân yêu thương và chia sẻ”.