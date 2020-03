Điều động, bổ nhiệm 10 chỉ huy các đơn vị thuộc Công an TP. Hà Nội

ANTD.VN - Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP Hà Nội dự và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm 10 đồng chí chỉ huy các đơn vị cấp phòng, quận, huyện thuộc Công an thành phố.

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP trao quyết định điều động, bổ nhiệm chỉ huy các đơn vị

Ngày 31-3, các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội: Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Nguyễn Văn Viện - Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, đã dự Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm 10 đồng chí chỉ huy các đơn vị cấp phòng, quận, huyện thuộc Công an thành phố.

Theo đó, đồng chí Thượng tá Trần Văn Hùng, phó trưởng CAQ Hà Đông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác chính trị;

Đồng chí Trung tá Trần Văn Hóa – Phó trưởng CAQ Cầu Giấy được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT CATP;

Đồng chí Thượng tá Ngô Chí Dược, Phó trưởng phòng An ninh đối nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh đối nội; đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn Quân, phó phòng thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh đối nội;

Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Hậu – Phó trưởng phòng CSGT được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng CAH Gia Lâm;

Đồng chí Trung tá Phạm Hải Thắng - Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng CAQ Ba Đình;

Đồng chí Thượng tá Chu An Thanh, phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm được điều động, bổ nhiệm nhận chức vụ Trưởng CAH Thanh Oai;

Đồng chí Thượng tá Trương Văn Hồng, Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng được bổ nhiệm chức vụ Trưởng CAQ Hai Bà Trưng;

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ được điều động, giữ chức vụ Trưởng CAQ Hà Đông;

Đồng chí Thượng tá Trần Thanh Tùng – Phó trưởng CAH Đông Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng CAH Đông Anh.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP đã chúc mừng 10 đồng chí chỉ huy các đơn vị vừa được nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm; đồng thời yêu cầu, mong muốn với cương vị - nhiệm vụ mới, các đồng chí chỉ huy các đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ công tác chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, chính trị; tăng cường quan hệ phối hợp với các ban, ngành, các đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị; sớm bắt tay vào công tác, nhiệm vụ mới, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.