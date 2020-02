"Địa chỉ đỏ" giáo dục chính trị - tư tưởng cán bộ chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng

ANTD.VN - Ngày 24-2, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, và phòng Truyền thống của Công an quận; với ý nghĩa quan trọng: là nơi giúp mỗi cán bộ chiến sỹ thêm hiểu biết, tự hào về truyền thống anh hùng của đơn vị.

Ngày 31-5-1961, Chính phủ ra quyết định về tổ chức hành chính của TP. Hà Nội; trên cơ sở đó, tháng 7-1961, Công an khu phố Hai Bà Trưng chính thức được thành lập và là một trong bốn khu phố nội thành của TP. Hà Nội.

Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng và đại diện CBCS thắp hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tá Đinh Huy Hoàng –Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ, kể từ khi được thành lập đến nay, trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển, những đóng góp to lớn của CAQ trong sự nghiệp bảo vệ ANTT của Thủ đô nói riêng và của dân tộc nói chung đã được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý.

CAQ Hai Bà Trưng cũng là đơn vị khơi dậy phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, từng được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là một sáng kiến, điển hình xuất sắc.

Phòng Truyền thống - nơi giúp mỗi CBCS tự hàovề truyền thống anh hùng của CAQ

“Đó là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần mạnh mẽ, thôi thúc mọi thế hệ cán bộ chiến sỹ CAQ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Đinh Huy Hoàng nhấn mạnh.

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); 75 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2020); thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch số 205 ngày 9/9/2017 của CATP Hà Nội về “Công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, Đảng ủy – Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng đã thống nhất chủ trương xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, và phòng Truyền thống của Công an quận, ngay tại trụ sở số 96 phố Tô Hiến Thành.

Sau thời gian hết sức công phu, tâm huyết, trân trọng sưu tầm tư liệu, hình ảnh, những ngày tháng 2-2020 này, công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, và phòng Truyền thống của Công an quận đã hoàn thành; đáp ứng trọn vẹn mục tiêu – ý nghĩa: lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của CAQ Hai Bà Trưng suốt từ giai đoạn 1945 đến nay.

Phòng Truyền thống không chỉ lưu giữ, trưng bày tư liệu, hình ảnh phản ánh tiến trình lịch sử phát triển của CAQ, mà còn là phòng đọc, thư viện, nơi cán bộ, chiến sỹ có thể đọc sách, nghiên cứu pháp luật, nghiệp vụ với hệ thống tủ trưng bày hàng trăm cuốn sách thuộc các thể loại, lĩnh vực khác nhau.

Trong ngày tham dự lễ khánh thành, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều có chung cảm xúc, niềm tự hào là thành viên nhỏ của “ngôi nhà lớn” CAQ Hai Bà Trưng– đơn vị bề dày truyền thống giữ vững ANTT, vì nhân dân phục vụ.