Đến nhà làm thủ tục Căn cước công dân giúp cụ bà 98 tuổi

ANTD.VN - Tổ công tác đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã đến nhà cụ bà Đoàn Thị Thoa (SN 1922, trú ở thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực), để làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, qua công tác tiếp xúc, rà soát, nắm tình hình người dân, cán bộ đội CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Phú Xuyên biết được tâm tư, nguyện vọng của nhiều hộ dân trên địa bàn, về việc làm thủ tục cấp giấy tờ tùy thân cho người cao tuổi. Một vấn đề là tâm lý của nhiều người ngại đến những chỗ đông, đề phong lây nhiễm virus Covid-19.

Sự tận tình, chuyên nghiệp của Công an huyện Phú Xuyên đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân

Đội CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đề xuất ban chỉ huy Công an huyện, rồi thông báo đến Công an các xã, thị trấn, chủ động rà soát, trao đổi để nắm bắt kỹ những trường hợp có nhu cầu cấp lại, cấp đổi giấy tờ tùy thân.

Qua đó, lực lượng Công an xác định trước mắt có 6 trường hợp cụ ông, cụ bà đều trên 80 tuổi, sức khỏe yếu, có người bị tai biến nằm liệt giường…có nhu cầu cấp Căn cước công dân. Trong đó, cao tuổi nhất là cụ bà Đoàn Thị Thoa (trú ở thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực), năm nay đã 98 tuổi.

Các trường hợp cấp Căn cước lần này đều trên 80 tuổi

Rất nhanh, kế hoạch đến tận nhà công dân giúp làm thủ tục cấp Căn cước đã được triển khai. Chỉ trong 1 ngày, nhiều nhóm tổ của đội CS Quản lý hành chính về TTXH – Công an huyện Phú Xuyên đã di chuyển bằng xe máy, mang theo máy ảnh, máy lấy vân tay, phông chụp ảnh, và các loại giấy tờ cần thiết, đến 6 hộ dân trên địa bàn 2 xã Phượng Dực và Đại Thắng. Trước đó, chủ trương của Công an huyện đã được Công an xã thông báo, trao đổi với các gia đình, nên công tác phối hợp đều diễn ra thuận lợi.

Chứng kiến phong cách, thái độ chuyên nghiệp, tận tình của các chiến sỹ Công an, người nhà cụ Đoàn Thị Sáo (SN 1929, trú ở thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dức), xúc động: “Đã từng nghe nói, song với gia đình tôi, đây là lần đầu tiên được đón tiếp, được các anh Công an đến tận nơi giúp đỡ, hướng dẫn thủ tục tận tình như thế này. Đặc biệt là trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc người dân chúng tôi không phải trực tiếp đến cơ quan Công an để làm thủ tục cấp Căn cước sẽ hạn chế được việc đi lại, tiếp xúc với người khác, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Xin cảm ơn các anh nhiều lắm”...