Đề ra chủ trương, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an quận đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp trên; tranh thủ, huy động được tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ CATP, lực lượng vũ trang, các ban, ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn quận đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Tập thể Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ, cấp ủy, chỉ huy các cấp đoàn kết, đồng lòng, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; khắc phục, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhất là khi mới thành lập, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác và chiến đấu.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo Đại hội

Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy có nhiều cải tiến và đổi mới; công tác lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm được triển khai với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, liên hoàn, bám sát thực tiễn, đạt hiệu quả cao, đặc biệt là trong tham mưu, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề mới, nổi.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Các chỉ tiêu công tác hàng năm của các lực lượng đều đạt và vượt ở mức cao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng cho việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn quận.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác.

Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy quận Nam Từ Liêm thay mặt Đảng bộ quận chúc mừng Đại hội

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Công an quận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác phòng chống tội phạm, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trong Công an quận.

Các đại biểu dự Đại hội đã sáng suốt bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng với đó cần nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận và CATP các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại, bệnh dịch, trước hết tiếp tục tập trung cao độ phối hợp phòng, chống dịch COVID 19. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Hải chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ CAQ Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025

“Phải luôn nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh, văn hóa ứng xử trong CAND; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa sai phạm; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn và kiện toàn, nâng cao năng lực, đảm bảo sự lãnh đạo mọi mặt công tác ở đơn vị” – Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nêu rõ.

Đại hội Đảng bộ CAQ Nam Từ Liêm đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành. Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; Thượng tá Vũ Anh Dũng giữ chức danh Phó Bí thư.