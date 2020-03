Để mỗi người dân ‘thấy’ được trách nhiệm trong giữ gìn trật tự, văn minh đô thị

Nhận diện cái “khó”

“Khác, khác lắm! Đại bộ phận người dân phấn khởi. Trước 2 xe máy có lúc tránh nhau còn khó, giờ, xe tải, ô tô con lưu thông vô tư”, ông Lý Duy Kỳ - Trưởng thôn 6 xã Ninh Hiệp, phấn khởi chia sẻ cảm nhận về chuyển biến trong công tác đảm bảo, giữ gìn trật tự, văn minh đô thị ở địa bàn xã. Nằm không xa trụ sở Công an xã, nhưng thời gian dài, ùn tắc và sự lộn xộn giao thông từng là cái “nạn” đối với nhiều người dân thôn 6, 7 của Ninh Hiệp.

Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Ninh Hiệp nhắc nhở người dân giữ gọn gàng vỉa hè

Mặt cắt trục đường vừa đủ cho 2 ô tô tránh nhau, kể cả khúc cua hẹp nhất, nhưng nhiều thời điểm trong ngày, riêng 2 xe máy ngược chiều gặp nhau cũng khó để…tránh. Mỗi nhà, mỗi cửa hàng đều “tranh thủ” lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để dựng xe và bày bán hàng hóa. Thậm chí, nhiều trường hợp còn hình thành suy nghĩ: “Đương nhiên hè, đường trước cửa nhà mình là…thuộc quyền mình sử dụng”. Lộn xộn hè, đường ở không riêng thôn 6, 7, mà ở nhiều tuyến tại Ninh Hiệp, đã thành…nếp.

Đại úy Nguyễn Ngọc Linh – Phó trưởng Công an xã Ninh Hiệp chia sẻ: “Không phải công tác đảm bảo trật tự giao thông, văn minh đô thị ở Ninh Hiệp bị bỏ quên. Nhưng rõ ràng trước kia, có những tồn tại, khó khăn khách quan”. Ninh Hiệp từng là 1 trong 6 xã của huyện Gia Lâm thuộc đồn Công an Bắc Đuống. Trước kia, về lý thuyết, lực lượng tại chỗ có Ban Công an xã Ninh Hiệp, và đội viên tự quản đô thị. Rộng hơn là có tổ Cảnh sát trật tự thuộc đồn Công an Bắc Đuống.

Giám sát vi phạm trật tự giao thông nói riêng qua hệ thống camera được lắp đặt ở các nút, tuyến giao thông trọng điểm từ nhiều tháng nay

Song, cái khó ở đây như chính cán bộ cơ sở nhìn nhận, có 2 vấn đề. Thứ nhất, Công an viên thuộc Ban Công an xã không phải lúc nào cũng đủ “uy” và hiệu quả để đảm đương tốt công tác giữ gìn trật tự đô thị; bởi tâm lý người làng, bởi sự xuề xòa nhất định, cũng như thao tác, kỹ năng và quy trình. Thứ hai, Ninh Hiệp chỉ là 1 địa bàn của đồn Bắc Đuống; “quân” của tổ Cảnh sát trật tự không thể thường xuyên “cắm”, “dồn” về xã, dù biết rõ tính chất trọng điểm giao thương hàng hóa từ các tỉnh vùng biên về.

Bước chuyển từ chính...người Ninh Hiệp

Trong câu chuyện với chúng tôi, nhiều tiểu thương ở Ninh Hiệp chia sẻ, họ từng có suy nghĩ rằng lực lượng Công an sẽ chẳng bao giờ “kéo” được lâu công tác nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị!

Kiên quyết nhắc nhở, xử lý người dân không kinh doanh trên vỉa hè

Trung tuần tháng 12-2019, Công an huyện Gia Lâm triển khai chủ trương lớn của Bộ Công an và CATP Hà Nội: đưa Công an chính quy về xã, trong đó có Ninh Hiệp. Công an xã Ninh Hiệp là một trong những đơn vị đầu tiên của Công an huyện Gia Lâm thành lập chi bộ, và một trong những trọng tâm công tác được Chi bộ - Ban chỉ huy Công an xã thống nhất ngay, là đề xuất, xây dựng và triển khai biện pháp quyết liệt đảm bảo trật tự giao thông – văn minh đô thị trên toàn bộ địa bàn 9 thôn.

10 ngày sau hôm ra mắt chi bộ, Công an xã Ninh Hiệp đã xây dựng kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Thiếu tá Đinh Thế Đức – Trưởng Công an xã tâm đắc: “Trước khi triển khai Kế hoạch, chúng tôi đã cơ bản dựng được bức tranh toàn cảnh địa bàn; chỗ nào thường xuyên lộn xộn? thời điểm nào hay ùn tắc? nguyên nhân ùn tắc…Từ đó, Kế hoạch được ban hành với việc xác định rõ trách nhiệm, địa bàn; đặc biệt báo cáo, tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền xã”.

Hơn 2 tháng, khoảng thời gian chưa dài, nhưng đủ để người dân Ninh Hiệp quen dần, và biết “nghe” những ý kiến đóng góp, hướng dẫn, nhắc nhở của các chiến sỹ Công an về giữ gìn trật tự vỉa hè, lòng đường. Từ việc dùng điện thoại di dộng “nhắc” nhau “Công an đi làm đấy”, mỗi khi xe ô tô chuyên dụng của Công an xã rời trụ sở, nhiều hộ kinh doanh ở Ninh Hiệp đã ý thức lui hàng hóa vào trong nhà, cửa hàng. Xe máy cũng dần hạn chế đỗ tràn lan trước cửa. Những bản thông báo, cam kết nội dung liên quan đến trật tự giao thông, được người Ninh Hiệp đón nhận với ý thức trách nhiệm hơn, bằng việc thực hiện đúng các nội dung ký kết.

“Chưa thể sạch – đẹp ngay, nhưng có thể khẳng định đến thời điểm này, chúng tôi đã định hình được cách giải đối với “bài toán” giữ gìn trật tự đô thị - giao thông ở Ninh Hiệp”, Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh Tú – Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Ninh Hiệp khẳng định.

Về địa bàn cửa ngõ Thủ đô này, chúng tôi cảm nhận rõ quyết tâm và giải pháp ấy; không chỉ từ ban chỉ huy Công an xã, từ tổ Cảnh sát trật tự 3 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy và 3 đồng chí Công an viên, mà từ chính người Ninh Hiệp.