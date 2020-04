Đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội Zalo vào công tác phòng chống dịch Covid 19

ANTD.VN - Bằng việc kết nối Zalo thông qua thành lập các nhóm, nhiều thông tin chỉ đạo điều hành phòng chống dịch Covid 19 đã được Công an quận Đống Đa, Hà Nội chuyển tải kịp thời tới toàn bộ các đội nghiệp vụ, Công an 21 phường. Điều này đã góp phần hỗ trợ tích cực công tác “chạy đua với thời gian” để dập dịch Covid 19.

Ứng dụng Zalo phòng, chống dịch Covid-19 chỉ là một trong nhiều chủ trương, biện pháp Công an quận Đống Đa đã và đang thực hiện, đối với công tác Công an.

Giảm hội nghị, thông tin tiếp nhận - xử lý nhanh

Lực lượng Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị tổ chức chốt kiểm soát tại Bệnh viện Bạch Mai

Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa chia sẻ, cách thức sử dụng mạng xã hội Zalo để lập nhóm điều hành, xử lý khẩn trương và hiệu quả các công việc nóng, đòi hỏi thời gian giải quyết nhanh trên địa bàn đã được Công an quận Đống Đa áp dụng thành công từ nhiều năm nay.

Đặc biệt, nhận định dịch Covid 19 có diễn biến phức tạp, không thể lơ là, chủ quan, đầu tháng 2-2020, Ban Chỉ huy Công an quận đã thống nhất xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành qua mạng xã hội Zalo. Qua đó, mọi chỉ đạo của cấp trên sẽ được lãnh đạo Công an quận thông báo đến các chỉ huy đội, phường mà không mất nhiều thời gian. Mọi thông điệp được truyền đạt chỉ sau vài giây. Đồng thời, các CBCS cũng sẽ cập nhật thông tin, báo cáo bằng cách gửi tin nhắn với âm thanh, hình ảnh, video... Các văn bản báo cáo cũng được đa dạng hóa và thể hiện một cách trực quan, sinh động nhất. Chính vì vậy, công tác chống dịch tại các địa bàn đã được triển khai một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

CBCS sử dụng mạng xã hội Zalo báo cáo kết quả, hình ảnh thực tế tại cơ sở về Ban chỉ huy Công an quận

Cũng theo đồng chí Chỉ huy Công an quận, từ khi ứng dụng mạng xã hội Zalo vào công tác chỉ đạo điều hành, Công an quận đã tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế họp hành, hội nghị. Ngoài công tác chống dịch gấp rút, các vấn đề về an ninh trật tự cũng được đơn vị xử lý nhanh, hiệu quả. Chính vì vậy, tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn đã giảm mạnh.

Rút ngắn thời gian "chạy đua" chống dịch

Trong suốt gần 3 tháng "chạy đua" chống dịch, Công an quận Đống Đa đã khai thác hiệu quả các ưu điểm của công nghệ để hỗ trợ cho các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Cụ thể, ngày 26-2, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Giám đốc CATP Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã lập tức chỉ đạo qua Zalo đến 21 phường và đội nghiệp vụ thành lập các tổ công tác vận động, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh massage, karaoke, quán bar chủ động phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn quận. Mọi kế hoạch, chủ trương được chỉ đạo một cách nhanh chóng mà không cần đến cuộc họp “cứng” để triển khai.

Các trường hợp người dân không đeo khẩu trang được lực lượng chức năng nhắc nhở xử lý

“Lúc đó, ngoài việc truyền đạt kế hoạch, chủ trương, nhiệm vụ chính, đồng chí Trưởng Công an quận không quên quán triệt, nhắc nhở các đơn vị về việc lấy tuyên truyền, vận động người dân là chính. Cán bộ CSKV phải nói làm sao cho người dân hiểu và đồng tình ủng hộ, không thể cứng nhắc các biện pháp xử lý dăn đe. “Biết rằng sẽ rất vất vả nhưng phải tích cực thuyết phục, động viên để các cơ sở kinh doanh tạm thời ngừng một thời gian ngắn, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vì an toàn của cộng đồng và cũng chính vì sức khỏe bản thân, gia đình”, Thiếu tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Phương Mai nhớ lại.

Tiếp nhận tin nhắn chỉ đạo “nhanh, nóng” của đồng chí Trưởng Công an quận, các phường đã vào cuộc triển khai các tổ xuống địa bàn tiếp xúc với chủ các cơ sở kinh doanh để tuyên truyền vận động, đề nghị tạm thời ngừng hoạt động để phòng dịch. Kết quả chỉ sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, đã có hàng trăm cơ sở kinh doanh massage, karaoke, quán bar được hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo chống dịch và thống nhất đồng tình ủng hộ với việc sẽ đóng cửa quán khi có chủ trương chính thức của Thành phố.

Công an quận Đống Đa và y tế quận tổ chức kiểm soát y tế tại Ga Hà Nội

Không dừng lại ở đó, khi ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai được phát hiện, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của quận và thành phố, bệnh viện tổ chức các chốt kiểm soát y tế tại các cổng của Bệnh viện.

Cho đến hôm nay – ngày 11-4, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định tháo dỡ cách ly Bệnh viện Bạch Mai. Trong suốt 14 ngày qua, lực lượng Công an quận Đống Đa đã nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ để hỗ trợ công tác chống dịch, dập dịch.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng Công an quận Đống Đa: “Trong quá trình sử dụng mạng xã hội Zalo vào công tác phòng chống dịch, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận đã tiếp nhận chỉ đạo, tổ chức giải quyết, xử lý các vi phạm và báo cáo trực tiếp bằng hình ảnh lên nhóm để Ban chỉ huy Công an quận nắm bắt kịp thời. Qua đó, toàn quận đã xử lý 4 vụ tung tin sai sự thật lên mạng xã hội phạt 47 triệu đồng, phạt 376 trường hợp không đeo khẩu trang ra đường, 11 trường hợp tụ tập đông người, ra đường không có lý do chính đáng, 49 vụ liên quan đến các hành vi không niêm yết giá, hàng hóa không có hóa đơn...”.

Chặng đường "diệt giặc" Covid-19 phía trước vẫn còn nhiều gian nan; và với Công an quận Đống Đa, những sáng kiến, biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe cho nhân dân, sẽ nối dài...