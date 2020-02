Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Đối ngoại châu Âu

ANTD.VN - Ngày 17-2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp bà Paola Pampaloni, Phó Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại châu Âu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an trao quà lưu niệm tặng bà Paola Pampaloni, Phó Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại châu Âu

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời cảm ơn Cơ quan Đối ngoại châu Âu và Nghị viện châu Âu đã luôn ủng hộ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng thời gian qua. Đồng thời nêu rõ, ngày 12-2-2020, Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) sau gần 8 năm kể từ khi hai bên chính thức khởi động đàm phán EVFTA tháng 6-2012. Việc hai Hiệp định này được thông qua là dấu mốc quan trọng trong năm kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu, đưa quan hệ đối tác giữa hai bên lên tầm cao mới, gắn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện và sâu sắc hơn.



Năm 2020, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng đề nghị Liên minh châu Âu tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn của Liên hợp quốc, tiếp tục tăng cường kết nối Liên minh châu Âu - ASEAN, tài trợ cho các dự án phòng, chống tội phạm của ASEAN.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đã và đang triển khai hợp tác hiệu quả với cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên Liên minh châu Âu, đặc biệt là những nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống trong nhiều lĩnh vực như an ninh mạng, phòng, chống khủng bố, buôn bán ma túy, phòng, chống mua bán người. Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu trên các lĩnh vực cùng quan tâm, chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, nâng cao năng lực, hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người…

Với trách nhiệm trên cương vị công tác của mình, Phó Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại châu Âu Paola Pampaloni cho biết, quan hệ hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam đang ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực mang tính chiến lược như chính trị, ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư... Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam nói chung, giữa Cơ quan Đối ngoại châu Âu với Bộ Công an Việt Nam nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển lên một tầm cao mới.