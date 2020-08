Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an trong quần chúng nhân dân

ANTD.VN - Sáng 7-8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (TP Hà Nội), Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức chương trình Giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình giao lưu

Đến dự, có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương...

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Thuận Hữu cho biết, nhằm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Báo Báo Nhân Dân về công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND giai đoạn 2018-2023, lãnh đạo Bộ Công an và Báo Nhân Dân đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả nhiều nội dung, phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các sự kiện, tiêu điểm tuyên truyền theo chuyên đề trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân và kênh Truyền hình Nhân Dân.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Công tác tham mưu tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương về những vấn đề lớn của ngành, nắm chắc thực tiễn hoạt động của lực lượng CAND để có những tác phẩm báo chí thời sự, chất lượng cao, hấp dẫn về đề tài an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phổ biến, nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ANTQ, CAND thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, đã có hàng nghìn tin bài, phản ánh sâu sắc về lực lượng CAND, về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Kết quả tuyên truyền đã có tác động lớn trong việc động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nâng cao nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, hăng hái công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin với phóng viên, các cộng tác viên của Báo Nhân Dân để kịp thời phản ánh, tuyên truyền. Bộ Công an và Báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị gặp mặt, tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và Báo Nhân Dân Kỷ niệm chương

Những kết quả đạt được thời gian qua đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu biết pháp luật và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; cổ vũ, động viên những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, sáng tạo để rút kinh nghiệm, nhân rộng; đấu tranh, phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, suy thoái, vi phạm pháp luật trong nội bộ, góp phần bảo vệ, nâng cao uy tín, sức mạnh của lực lượng CAND.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong chặng đường 75 năm qua, lực lượng Công an luôn quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các điển hình tiên tiến giao lưu tại chương trình

Từ đòi hỏi của cuộc sống, nhiệm vụ cách mạng và yêu cầu xây dựng lực lượng trong tình hình mới, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng được nhân dân đồng tình ủng hộ, công luận ghi nhận, khen ngợi, lan tỏa. Báo Nhân Dân với chức năng, nhiệm vụ, luôn là cơ quan đồng hành với toàn lực lượng. Đất nước, nhân dân luôn dõi theo, khắc ghi, biết ơn những tấm gương hằng ngày, hằng giờ tận tụy, vươn lên trong học tập, nghiên cứu, công tác, chiến đấu, hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Thuận Hữu bày tỏ mong muốn và đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để các phóng viên, biên tập viên luôn bám sát thực tiễn hoạt động của lực lượng Công an, từ đó có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, hấp dẫn về đề tài an ninh, trật tự trên Báo; tuyên truyền, biểu dương nhiều hơn nữa những chiến công, thành tích, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của lực lượng Công an, góp phẩn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân trong tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; đồng thời lan tỏa hình ảnh các điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Báo Nhân dân và các Bộ, ban, ngành cùng điển hình tiên tiến CAND dự chương trình chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí trên cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, luôn đồng hành cùng lực lượng CAND trên mọi mặt trận, góp phần hiệu quả bảo đảm ANCT, TTATXH, tích cực phục vụ và bảo vệ người dân trong thời kỳ đất nước hội nhập sâu rộng.

Nhân dịp này, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã trao Kỷ niệm chương tặng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và Báo Nhân Dân vì những đóng góp xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền.

Tại buổi giao lưu, 7 đại biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020, đã chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm cá nhân trong đấu tranh trấn áp tội phạm cũng như thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.