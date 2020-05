Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với an ninh quốc gia

ANTD.VN - Chiều 28-5 tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Công thương đã ký kết Quy chế phối hợp.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng các đồng chí lãnh đạo tại lễ ký Quy chế phối hợp

Dự lễ ký kết, về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ; các đồng chí Thứ trưởng: Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; cùng đại diện các cục, đơn vị của Bộ Công an.

Về phía Bộ Công thương có đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Đặng Hoàng An, cùng đại diện các cục, vụ của Bộ Công thương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, kết quả công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ thời gian qua đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và ngành Công thương.

Nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của các đơn vị trong Bộ Công an, hai Bộ sẽ đạt được những kết quả, thành tích đáng kể trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trong các lĩnh vực của ngành Công thương thời gian tới; Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thay mặt lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu đơn vị đầu mối và các đơn vị thuộc Bộ Công thương có trách nhiệm bám sát nội dung Quy chế phối hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chủ động phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao Bộ Công thương đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong thời gian qua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, ký kết được nhiều thỏa thuận, hợp tác thương mại với các nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai Bộ phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan; đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp công tác và cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, thể hiện rõ nét mục tiêu phát triển ngành Công thương là phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau khi ký kết Quy chế, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai Bộ; định kỳ cùng Bộ Công thương sơ kết đánh giá tình hình, kết quả phối hợp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân thuộc Bộ Công thương đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt Bộ Công thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển ngành Công thương.