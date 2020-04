Công an Hà Nội ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm trong mùa dịch Covid-19 (3):

Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản

07:00 18/04/2020 0 Nhóm PV Nội chính

ANTD.VN - Tại hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ rõ, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, hoạt động tội phạm có diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm hình sự, lực lượng Công an bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh, không được lơ là công tác công an đảm bảo an ninh trật tự.