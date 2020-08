Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: từ phong trào thi đua trong toàn lực lượng CAND đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bằng nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tất cả vì bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, lập nên những chiến công nổi bật, làm lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của CAND Việt Nam vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Có những cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công thầm lặng, có những việc làm bình dị nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm, hình ảnh chiến sĩ CAND đẹp đẽ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ VIII của lực lượng CAND

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay, cùng với các lực lượng y tế và bộ đội, lực lượng CAND đóng vai trò là một trong những lực lượng quan trọng đi đầu quán triệt sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản khó khăn, gian khổ trên tuyến đầu chống dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đến từng địa bàn, khu dân cư, tổ dân phố, ngõ, xóm, thôn, bản để rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly, đồng thời tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch bệnh.

“Chúng ta có thể khẳng định rằng trong thời gian qua, hình ảnh chiến sĩ Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân, được nhân dân quý mến, trân trọng. Ngày càng có nhiều hình ảnh rất giản dị, cụ thể và cảm động trong cuộc sống đời thường như người chiến sĩ Công an dẫn cụ già qua đường, giúp dân dựng nhà sau bão lũ, hỗ trợ kịp thời, đưa thí sinh đến địa điểm thi…”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận.

Tại Đại hội, Thủ tướng bày tỏ trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ chiến sĩ CAND đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong 5 năm qua. Đó là những tấm gương sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, luôn tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng những danh hiệu, phần thưởng cao quý cho đại diện các tập thể, cá nhân lực lượng CAND

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có những khó khăn, diễn biến khó lường, để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 phải luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là mục tiêu của thi đua. Tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, chú trọng giải quyết các việc khó, khâu yếu, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ, chiến sĩ vào việc khắc phục những hạn chế, bất cập đang tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở, cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm thi đua với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức; có biện pháp tổ chức phong trào thi đua phù hợp để huy động, khích lệ cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các bộ, ngành, địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là hạt nhân xung kích, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến, coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt theo phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, học tập những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII của lực lượng CAND do Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ Công an cùng đại diện một số bộ, ngành và 222 điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn điển hình tiên tiến, hàng vạn gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.