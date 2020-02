Đặt ra những mục tiêu công tác cụ thể, nỗ lực hoàn thành

ANTD.VN - Cùng với việc chủ động nhìn nhận, đánh giá và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô - Trung tá Nguyễn Thanh Bình mong muốn, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ, các phóng viên, biên tập viên tiếp tục đoàn kết, đặt ra và nỗ lực hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, kế hoạch cụ thể trong năm công tác 2020.

Sáng nay, 17-2, Báo An ninh Thủ đô tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020. Ông Nguyễn Viêm Hoàng – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, cùng đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng công tác Đảng, công tác chính trị - CATP Hà Nội, dự hội nghị.

Nỗ lực thực hiện 5 mục tiêu công tác quan trọng năm 2020

Năm 2019, Báo An ninh Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với các giải thưởng lớn như giải Búa liềm vàng, giải Báo chí Ngô Tất Tố, giải Vàng, giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ 12...

Bên cạnh đó, Báo ANTĐ điện tử đã đạt tăng trưởng lớn về lượng truy cập dao động khoảng 1 triệu lượt/ngày, trong đó có nhiều ngày đạt mức 2 triệu lượt xem. Về các hoạt động phụ trợ, năm 2019, Báo ANTĐ tiếp tục tổ chức thành công Giải bóng đá học sinh PTTH đạt kỷ lục với 103 trường tham dự. Nhiều đoàn công tác xã hội của Báo ANTĐ đã tới vùng sâu vùng xa tặng quà cho người dân vùng thiên tai bão lũ, có hoàn cảnh khó khăn.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2019 Báo ANTĐ đã đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được nhận Bằng khen của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội, CATP Hà Nội.

Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn đối với đồng chí Phó Tổng Biên tập Chu Quốc Dũng

Phát huy kết quả trên, về Chương trình kế hoạch công tác năm 2020, đồng chí Chu Quốc Dũng – Phó Tổng Biên tập Báo nhấn mạnh 5 mục tiêu công tác, bao gồm:

Tiếp tục đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng về nội dung đối với cả 3 loại hình báo điện tử, báo in ANTĐ và Chương trình Truyền hình An ninh ATV. Tập trung truyền thông có hiệu quả, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hà Nội, của lực lượng CAND Thủ đô…

Bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và thông tin đối ngoại trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Báo ANTĐ tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội và lực lượng CAND trên địa bàn Thủ đô; Đầu tư phát triển theo chiều sâu, nỗ lực đạt được tăng trưởng nhưng phải ổn định, bền vững.

Tập trung toàn lực để phát triển Báo điện tử, tái cơ cấu lại bộ máy tòa soạn; khẩn trương đầu tư thêm vốn, nhân lực, cơ sở vật chất, tăng lượng truy cập báo điện tử phấn đấu ổn định mức 1,5-2 triệu lượt/ngày.

Xây dựng tiềm lực tài chính đủ mạnh để đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với một cơ quan báo chí truyền thông của lực lượng CAND trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có thương hiệu tốt, tiếp cận người dân ở phổ rộng, đơn giản và thuận tiện hơn.

Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phát triển báo điện tử

Cũng theo đồng chí Chu Quốc Dũng, năm 2020, Báo ANTĐ đẩy mạnh phát triển báo điện tử là yêu cầu quan trọng mang tính cấp thiết. Việc tiếp tục đổi mới và cập nhật liên tục các thông tin trên báo điện tử giúp cho bạn đọc truy cập nhanh nhất, tin cậy nhất đồng thời cũng là phương thức tốt nhất để tăng lượng bạn đọc theo dõi, truy cập trên An ninh Thủ đô điện tử.

Bên cạnh đó, Báo ANTĐ phấn đấu không để báo in giảm sút số lượng, duy trì thời lượng phát sóng đối với chương trình Truyền hình An ninh (ATV), xây dựng chiến lược phát triển cho các hoạt động kinh tế báo chí.

Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình trao quyết định khen thương của cơ quan cấp trên đối với các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Về chỉ tiêu kế hoạch công tác, năm 2020, Báo ANTĐ phát hành 350 kỳ báo in. Báo điện tử phấn đấu tăng 20% số lượt người trong nước và tăng 10% số lượt người ở nước ngoài truy cập so với năm 2019. Duy trì tốt nội dung, phát triển một số chuyên mục mới của chương trình Truyền hình An ninh ATV.

Ngoài ra, Báo ANTĐ sẽ đề xuất thành phố hỗ trợ tuyên truyền với từng nội dung cụ thể theo cơ chế thành phố đặt hàng để Báo có thêm nguồn lực tái đầu tư, nâng cao hiệu quả công việc...

Tham luận tại hội nghị, Trưởng Ban ANTĐ điện tử Hà Văn Kiệm cho biết, người truy cập báo điện tử đến từ 120 nước trong đó lượng truy cập đến từ Việt Nam khoảng 75%; 70-80% người truy cập bằng điện thoại di động. Do đó, năm 2020, đồng chí Kiệm đề xuất thay đổi giao diện, nâng cấp công nghệ cho Báo ANTĐ điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi tác nghiệp, tăng tương tác bạn đọc, tránh trùng lặp thông tin, ứng dụng được công nghệ mới.

Cho ý kiến về sự phối hợp thông tin giữa các ban trong tòa soạn, Trưởng ban Kinh tế - xã hội Nguyễn Chính Trung nhận định, trong các cuộc giao lưu trực tuyến, công tác tỉnh ngoài, chuyên đề nhiều kỳ, kỳ họp HĐND…cần sự tham gia của nhiều ban. Tuy vậy, trong quá trình phối hợp bộc lộ không ít trục trặc. Bên cạnh đó còn có hiện tượng trùng tin, bài.

Cũng theo đồng chí Chính Trung, giải pháp giải quyết tình trạng này là mỗi phóng viên lên đề cương, phương án tác nghiệp trình phụ trách ban, Ban biên tập, nhất là đối với các chuyên đề dài kỳ, các kỳ họp lớn như Quốc hội, HĐND. Mỗi phóng viên khi được phân công cần tăng cường thông tin, báo cáo, nâng cao trách nhiệm của phụ trách ban.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự hiện diện của các vị khách mời, đồng thời nhấn mạnh, trong thời điểm Hà Nội và các bộ, ngành đang tiến hành quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, dù cơ cấu tổ chức của Báo ANTĐ có thay đổi ra sao thì trách nhiệm nghề nghiệp, đoàn kết nội bộ để đảm bảo uy tín thương hiệu ANTĐ vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Năm 2020, giống như nhiều cơ quan báo chí khác, Báo ANTĐ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Song, để tồn tại và phát triển, Báo ANTĐ sẽ phải tiếp tục điều chỉnh, siết lại quy trình, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng bài viết, giữ vững số lượng phát hành… "Mỗi cá nhân, từng cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên phải xây dựng được mục tiêu công tác cụ thể, và nỗ lực tối đa hoàn thành, góp sức cho sự phát triển ổn định, thành tích chung của tờ Báo đã có 44 năm ra đời, xây dựng và trưởng thành", Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.