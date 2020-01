Đất Mẹ đón Anh về trong nghẹn ngào tiếc thương

ANTD.VN - Sau lễ truy điệu và đưa tang được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia vào sáng 16-1, chiều tối cùng ngày, di hài Liệt sỹ, Đại uý Phạm Công Huy đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhổn ở quận Bắc Từ Liêm, trong không khí trang nghiêm, xúc động, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn CBCS của CATP đã có mặt tại đây, đưa tiễn, tổ chức tang lễ cho Liệt sỹ, Đại uý Phạm Công Huy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Di hài của Liệt sỹ Phạm Công Huy được đồng đội và gia đình đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhổn, quận Bắc Từ Liêm



Phần mộ của Liệt sỹ Phạm Công Huy nằm cạnh các Anh hùng Liệt sỹ, những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Không chỉ có người thân, gia đình và đồng đội của Liệt sỹ Đại úy Phạm Công Huy, hay tin Anh được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhổn, nhiều người dân ở quanh khu vực trên đã mang hương, hoa đến thắp hương, tiễn đưa Anh về với đất mẹ.

Buổi lễ an táng được thực hiện theo đúng nghi thức CAND



Trong những ngày qua, tấm gương về sự hy sinh anh dũng của Liệt sỹ Phạm Công Huy cùng đồng đội đã khiến cho nhân dân không chỉ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mà cả nước...trào dâng niềm khâm phục, tiếc thương. Đối với người thân, gia đình, đồng đội và nhân dân, các Anh sống mãi trong trái tim mọi người.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, trong nỗi xúc động nghẹn ngào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng đại diện các Cục trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, địa phương, các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đã đến viếng, chia buồn với thân nhân gia đình các Liệt sỹ Công an nhân dân: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm Công Huy và Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy, CBCS CATP thành kính tưởng nhớ, tiếc thương Liệt sỹ Phạm Công Huy



Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, trao Huân chương Chiến công Hạng Nhất và Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình các Liệt sỹ.

Thân nhân gia đình và nhân dân nghẹn ngào đau xót trước sự hy sinh của Liệt sỹ Phạm Công Huy



Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại diện gia đình Liệt sỹ Phạm Công Huy và gia đình Liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân. Hàng nghìn người dân Thủ đô và khắp cả nước cũng đã đến Nhà tang lễ để viếng, thắp hương, chia buồn cùng thân nhân gia đình các Liệt sỹ.