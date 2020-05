Đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt

16:51 27/05/2020 0 Châu Anh

ANTD.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào chiều 27-5, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố đã yêu cầu đơn vị cần nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt.