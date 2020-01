Đánh trúng nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm tham nhũng, buôn lậu lớn

ANTD.VN - Ngày 3-1, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT).

Trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSKT đã chủ động nắm tình hình, tập trung nghiên cứu, phân tích, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp, cách làm mới, thiết thực và chỉ đạo hệ lực lượng triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm; qua đó đã thu được kết quả quan trọng: 100% các nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng 13, Cục CSKT

Cùng với việc điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, Cục CSKT đã chủ động tham mưu đề xuất Bộ Công an báo cáo Chính phủ, trao đổi với các Bộ, ngành phối hợp chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở thiếu sót, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, gây án.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng 14 - Cục CSKT

Trong năm 2019, Cục CSKT phát huy tốt nhiệm vụ là đầu mối thường trực của Bộ Công an trong theo dõi, đôn đốc điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng theo dõi chỉ đạo; phát huy hiệu quả vai trò thường trực, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt, sau khi triệt phá các đường dây buôn lậu lớn ở Lạng Sơn, An Giang, Hà Tĩnh, Hà Nội, Cục CSKT đã kiến nghị tăng cường chỉ đạo chống buôn lậu, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, góp phần kiềm chế, giảm rõ rệt ở một số địa bàn trọng điểm, bảo vệ sản xuất trong nước.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục CSKT trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2019, toàn lực lượng đã thụ lý điều tra 4.961 vụ, hơn 6.050 bị can, khởi tố mới 3.434 vụ, 4.269 đối tượng. Trong đó, riêng án tham nhũng đã thụ lý 482 vụ, 1.016 đối tượng, đã thu hồi, kê biên tài sản có giá trị tương đương 9.467 tỷ đồng.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, thành tích của Cục CSKT và các đơn vị đạt được trong năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã cho ý kiến cụ thể về những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục CSKT đề ra trong năm công tác 2020.

Theo đồng chí Thứ trưởng, trong giai đoạn tới đây, lực lượng Cảnh sát kinh tế các cấp phải tiếp tục, không ngừng nâng cao trình độ kiến thức trong hoạt động tố tụng, trinh sát và trình độ về ngoại ngữ, công nghệ thông tin. "Trong bối cảnh công nghệ 4.0, lực lượng CSKT phải am hiểu cả 3 lĩnh vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế đầu tư nước ngoài, nhận diện rõ tội phạm”, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ ra những yêu cầu trọng tâm đối với lực lượng CSKT trong thời gian tới. Đó là các đơn vị phải nghiên cứu kỹ, quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để chủ động điều quân, phối hợp với các tỉnh, thành phố trên tinh thần ở đâu cũng đều “đúng vai, đúng chỗ”, nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác chuyên môn.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu lực lượng CSKT phát huy tốt công tác nghiệp vụ cơ bản từ Cục đến địa phương, qua đó có những tham mưu chiến lược để phát hiện tội phạm, tránh thất thoát cho Nhà nước. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đang triển khai, lực lượng CSKT phải dự báo, đánh giá chính xác, kịp thời tình hình; chỉ ra được những "lỗ hổng" và đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp với tình hình, quyết tâm không bỏ lọt tội phạm.